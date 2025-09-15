Action-Produkt wird im Netz gehypt – „Gamechanger!“

Action ist schon lange kein Geheimtipp mehr für Sparfüchse und Freunde von kleinen Helferlein im Alltag. Vor allem mit seiner großen Auswahl an Haushaltsprodukten und Deko-Artikeln hat sich der Non-Food-Discounter in den vergangenen Jahren einen echten Namen gemacht.

Doch auch bei Kosmetikprodukten und anderen nützlichen Dingen ist Action ganz vorne mit dabei. So auch bei einem Gadget, das angeblich ziemlich gut bei Migräne helfen soll. „Betty‘s Kühlendes Stirnband“ soll laut Produktbeschreibung dabei helfen, Schmerzen zu lindern. Eine Kundin mit Migräne hat diese Gesichtshaube jetzt als gut bewertet – doch nicht jeder kann ihr da zu stimmen …

Action-Produkt sorgt für Gesprächsstoff

In der Facebook-Gruppe „Action Fans Deutschland“ tauschen sich Action-Fans gern über die neusten Produkte und Trend-Teile aus. Eine Kundin hat dabei das kühlende Stirnband gegen Schmerzen hervorgehoben und als absoluten „Gamechanger“ betitelt. Ganz einfach solle man das Produkt in den Kühl- oder Gefrierschrank legen können, um die volle Wirkung zu entfalten. Nach 15 Minuten Tragezeit seien bei der Kundin die Schmerzen gelindert worden.

Viele Action-Kunden stimmen ihr da zu und berichten von ähnlichen Erfolgen. Jedoch gibt es auch Facebook-Nutzer, die von nicht so erfreulichen Situationen mit dem Stirnband berichten. So sei eine Kundin nach einem starken Migräneanfall mit dem Gadget auf dem Kopf eingeschlafen und habe danach erst einmal nichts mehr sehen könne – alles sei verschwommen gewesen. Hier gilt also Obacht – und das Produkt vorher einmal austesten.

