Action: Produkt löst Wirbel aus – Kunden fühlen sich abgezockt

Da werden Kunden von Action direkt hellhörig! Der Haushaltswaren-Discounter hat in den vergangenen Monaten einen regelrechten Boom erlebt. Mit krassen Angeboten und Preise macht er vor allem Tedi und Co. Konkurrenz. Mittlerweile gibt es bundesweit schon mehr als 500 Filialen, die das Deko- und Haushaltsartikel-Herz höherschlagen lassen. Ist mit dem Hype aber bald schon wieder Schluss?

Denn vermeintliche Schnäppchen sind oftmals gar nicht so günstig, wie sie vielleicht auf den ersten Blick erscheinen. Und genau das fällt Kunden von Action zuletzt häufiger auf. Vor allem im Netz machen solche vermeintlichen Preisfallen ziemlich schnell die Runde…

Kunden erbost: Ist Action nicht günstig?

Auf „TikTok“ kursiert aktuell ein Clip, der ein vermeintliches Schnäppchen zeigen soll. Action bietet nämlich aktuell Terrassen- und Gartenfliesen für 7,99 Euro pro 0,38 Quadratmeter. In dem Set sind lediglich vier Fliesen vorhanden. Einen Balkon bekommt man mit lediglich einem Set also nicht gefüllt. Und genau das stößt nun auch übel bei einigen Kunden auf.

+++Action: Kult-Produkt sorgt für Kunden-Frust – „Fehlkauf“+++

„Das sind nur vier Stück, das ist nicht günstig“, „Ich bin verwirrt. 0,38qm bei 4 x 31cm“ oder „Und gutes Terrassenholz bekommt man schon ab 10 Euro pro Quadratmeter“, geben unter anderem drei verwirrte Nutzer im Netz zu bedenken. Auch andere Kunden schalten sich ein und betonen, dass dieses vermeintliche Angebot nicht günstig sei. „Bei Ikea sind die günstiger“ oder „Ich habe meine bei Roller für 1,99 Euro pro Platte bekommen“, werfen zwei weitere User ein.

Mehr Themen:

Das ist jedoch nicht das erste Mal, dass Action-Kunden ihren Unmut freien Lauf lassen. Bereits in den vergangenen Wochen wurde die Kritik an der Non-Food-Discounterkette immer größer. Kunden monierten zuletzt besonders die schon fast geplünderten Regale. Vor allem fehle öfter mal versprochene Aktionsware am Aktionstag. Mehr dazu findet ihr hier!