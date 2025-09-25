Netflix-Hype lässt Kundinnen in die Action-Filialen strömen – „Sowas von geil!“

Beim Non-Food-Discounter Action gibt es quasi nichts, was es nicht gibt. Egal, welches Haushaltsprodukt oder Deko-Element man sucht – irgendwas in die richtige Richtung findet man im Sortiment des niederländischen Unternehmens bestimmt.

Dabei springt Action natürlich auch häufiger auf aktuelle Trends und Hypes auf, um noch mehr Kunden anzulocken. Kürzlich versuchte man das mit einem Merchandise-Produkt zu einer Netflix-Serie – und das offenbar mit großen Erfolg.

Netflix-Hype bei Action

Die Rede ist von der Serie „Wednesday“, die kürzlich eine zweite Staffel auf Netflix erhielt. Die Serie handelt von der titelgebenden Tochter aus der kultigen Addams-Familie, Jenna Ortega wurde in der Hauptrolle der düster-skurrilen Fantasy-Serie zum internationalen Star.

Bei Action gibt es nun ein Parfüm zur Hit-Serie – in der Duftrichtung „Velvet Patchouli und Moschus“. Das Produkt war offenbar so gefragt, dass es in einigen Action-Filialen schnell ausverkauft war – doch die Facebook-Userin „Sarah in Action“, die selbst bei Action arbeitet und seit über zehn Jahren Infos zum Non-Food-Discounter online teilt, verkündete am Dienstag (23. September), dass zumindest in einer Filiale in Ostfriesland wieder Nachschub des Parfüms erhältlich sei.

Ein Glück, von dem aber offenbar nicht alle profitieren. „Na toll, soweit weg, da komme ich nicht hin“, ärgert sich eine Kundin. „Ich war gestern in Flensburg, war ausverkauft und wurde auch sehr unhöflich darauf hingewiesen, dass es nie wiederkommt.“

Die paar Glücklichen, die noch ein Exemplar abbekommen haben, jubeln dagegen: „Ich lieb’s, es riecht sowas von geil, habe ich gestern rauf gemacht und ich rieche immer noch danach.“