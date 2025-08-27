Neues Action-Produkt im Verkauf – Kunden werden staunen

Eigentlich fühlt sich noch alles nach Sommer an. Die Sonne scheint, das Eis schmeckt, und an Winter denkt wirklich niemand – oder doch? Beim Einkaufsbummel in den zahlreichen Action-Filialen werfen plötzlich einige Kunden verwunderte Blicke in ein bestimmtes Regal. Was sie dort entdecken, bringt nicht nur Stirnrunzeln, sondern auch ein kleines bisschen Vorfreude mit sich.

Bricht nun etwa ein neuer Hype um ein Produkt aus? Viele staunen jedenfalls schon …

Action-Produkt könnte für Verwunderung sorgen – damit haben viele nicht gerechnet

„Oh du fröhliche, oh du selige!“ – Moment: Ist denn schon Weihnachten? Nun, das nicht – immerhin steht erst in 126 Tagen (Stand: 22. August) der Weihnachtsmann oder das Christkind vor der Tür, um am 24. Dezember die Geschenke zu verteilen. Doch offenbar ist zumindest in vielen Supermärkten wie Norma (>> wir berichteten) schon weihnachtliche Stimmung eingekehrt.

Und obwohl erst in 41 Tagen das Oktoberfest in München ansteht und in 70 Tagen Halloween, können zahlreiche Kunden leckere weihnachtliche Naschereien kaufen. Und jetzt zieht offenbar auch Action nach, denn einige Kunden entdeckten bereits das erste weihnachtliche Produkt!

Fans sind Feuer und Flamme

Dabei handelt es sich um eine Lichterkette mit 125 Lichtern – oder genauer gesagt um eine Vorhanglichterkette. Und genau die besteht aus mehreren senkrecht hängenden Strängen, an deren Ende sich sternförmige Rahmen befinden. Das Beste? In der Mitte jedes Sterns hängt eine kleine weihnachtliche Figur, zum Beispiel ein Schneemann, ein Weihnachtsmann oder ein Engel. Das alles auf einer Gesamtlänge von 4,8 Metern für rund 5,95 Euro pro Stück.

Kein Wunder, dass viele Fans sofort Feuer und Flamme sind. So schreibt ein Facebook-User sichtlich begeistert: „Morgen geht’s also zu Action.“ Ein anderer Nutzer scheint auch ganz euphorisch zu sein – immerhin meint er: „Das ist ja schön.“

Somit ist klar: Schon das erste weihnachtliche Produkt konnte viele auf ganzer Linie überzeugen. Es bleibt also spannend, womit Action in der kommenden Zeit noch überzeugen will …