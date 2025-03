Action-Kunden stehen vor leeren Regalen – jetzt haben sie eine dringende Frage

Kunden des Discounter-Riesen Action haben immer wieder die Qual der Wahl, was sie sich in ihrer Filiale kaufen wollen. Die Non-Food-Kette verfügt über ein breites Sortiment von Haushaltsartikeln über Deko bis hin zu Putzmitteln.

Gerade bei Aktions-Artikeln stellen Kunden aber immer wieder leidvoll fest, dass diese schnell vergriffen sind – gerade, wenn um ein Produkt ein großer Hype entsteht. So ist es aktuell etwa bei einem Hängesessel von Action der Fall. Mehr dazu liest du hier >>>. Doch können Kunden etwas tun, wenn sie die Produkte ihrer Begierde in den Filialen nicht vorfinden?

Action: Kunden wollen nur eines wissen

Das beschäftigte kürzlich auch eine Kundin der Discounter-Kette. „Konnte man bei Action nicht mal fragen, was / wo auf Lager ist oder ob es möglich ist, Produkt xy zu bestellen?“, fragte sich so eine Frau in einer privaten Facebook-Gruppe. Die Antworten ließen nicht lange auf sich warten.

Schnell sollte unter dem Beitrag allerdings eine wilde Diskussion entstehen. „Nein, kann man nicht, da viele Posten Schnelldreher sind, sprich, rein, raus, weg“, war sich etwa ein Action-Kunde sicher. „Ich konnte vor Kurzem 3 Schubladencontainer bestellen. War überhaupt kein Problem. Kommt vielleicht auf die Menge an“, offenbarte dagegen eine andere.

Wiederum die nächste war sich sicher: „Es war mal so, dass man mindestens 40 Euro bestellwert haben musste, ob das erhöht ist, keine Ahnung. Und dann denke ich, kommt es auf den Filialleiter an!“

Doch was sagt Action selbst zu der Frage?

Discounter-Riese wird deutlich

Wer auf der Website von Action nach einer Bestelloption sucht, wird schnell unter dem Reiter „Häufige Fragen – Bestellen“ fündig. Auf die Frage, ob es generell möglich ist, ein Produkt in eine Filiale zu bestellen, heißt es hier ganz klar: „Ja, wenn wir das Produkt auf Lager haben, kannst du es in deine Filiale bestellen⁠. Das geht allerdings nur vor Ort, eine Bestellung per Internet, Telefon oder unseren Kundenservice ist leider nicht möglich⁠.“

Das Unternehmen mit Hauptsitz in den Niederlanden weist allerdings daraufhin, dass Produkte nur in haushaltsüblichen Mengen bestellt werden können, damit möglichst viele Kunden an ihre Traumprodukte gelangen. Sollten sie allerdings nicht mehr vorrätig sein, so seien auch Action die Hände gebunden.

Wer übrigens bei Action bestellt und seine Bestellung plötzlich stornieren will, sollte sich darüber im Klaren sein, dass diese nicht mehr storniert werden können, sobald eine Anzahlung von mindestens 50 Euro dafür geleistet wurde. „Bestellungen mit Anzahlungen unter 50 Euro können eventuell storniert werden⁠. Darüber entscheidet die jeweilige Filialleitung⁠“, hießt es im Kleingedruckten auf der Firmen-Website.