Hype um Labubus reißt nicht ab! Wusstest du von dieser Verbindung zu Action?

Ob Panini-Sticker, Diddl-Blätter, Pokémon-Karten, Überraschungsei-Figuren, Star Wars-Actionfiguren, Glasmurmeln, Gogos, Playmobil-Sondereditionen oder sogar besonders schöne Kieselsteine vom Spielplatz – fast jedes Kind (und nicht wenige Erwachsene) hatten irgendwann etwas, das sie mit Hingabe sammelten.

Auch heute hat der Sammel-Hype nicht nachgelassen – diesmal stehen jedoch kleine Monster im Vordergrund. Und genau die haben sogar eine enge Verbindung mit Action. Wusstest du das?

Labubus: Der neue Hype in Deutschland

Wer in den 90ern zur Schule ging, erinnert sich an den Tauschhandel mit Pokémon-Karten auf dem Pausenhof – oder daran, wie Diddl-Blätter akribisch nach Geruch und Glitzer sortiert wurden. Anfang der 2000er flogen Gogos in bunten Haufen über den Boden, während Beyblades mit enormem Krach durch Wohnzimmer schossen.

Und heute? Heute blicken Eltern in Kinderzimmer, aus deren Regalen neunzähnige Kuschelmonster mit spitzen Ohren zurücklächeln: Labubus. Die fantasievollen Figuren des niederländischen Künstlers Kasing Lung, vermarktet von Pop Mart, gibt es in immer neuen Varianten – und jede davon ist auf ihre eigene Art „besonders“.

Der Hype um Labubu ist übrigens inzwischen längst aus den Kinderzimmern herausgewachsen. Überall stehen Sammler stundenlang Schlange, wenn neue Serien erscheinen – manche reisen sogar extra in andere Städte, nur um exklusive Editionen zu ergattern. Auf Onlineplattformen werden seltene Figuren für dreistellige Beträge gehandelt – und TikTok ist voll mit Videos, wo Personen die Boxen öffnen.

Action und Mini-Monster – beide kommen aus der Niederlande

Was viele nicht wissen: Sowohl die bei Schnäppchenjägern heißgeliebte Discounter-Kette Action als auch die Sammelfiguren Labubu stammen aus den Niederlanden. Action eröffnete nämlich seinen ersten Laden bereits 1993 im nordholländischen Enkhuizen.

Und entwickelte sich von dort aus zu einem europaweiten Phänomen für Menschen mit Sinn für günstige Überraschungen. Labubu wiederum wurde 2015 vom niederländischen Künstler Kasing Lung entworfen.

Am Ende ist es eigentlich ganz einfach: Sammeln macht Spaß, egal ob mit Stickern, Labubu-Figuren oder günstigen Schnäppchen bei Action.