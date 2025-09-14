Action kann nach Produkt-Werbung nicht mehr an sich halten! „Oh Gott“

Action stellt auf seinen sozialen Medien immer wieder die neuesten Produkte vor, die in den Filialen angeboten werden: von Küchenzubehör und Dekoartikeln bis hin zu Textilwaren. Bei dieser neuen Werbung kann sich der Nonfood-Discounter allerdings kaum zurückhalten und schreibt auf Facebook: „Oh Gott, süßer geht echt nicht!“

Ab sofort gibt es bei Action nämlich neue Produkte, die einem das Herz schmelzen lassen – viele dieser „flauschigen Freunde“ haben sogar schon ein „tolles neues Zuhause gefunden“. Auf Facebook zeigt Action Bilder von den niedlichen Kuscheltieren, die Kunden direkt mit nach Hause genommen haben.

Action stellt neue Plüschtiere vor

Ein Kuschelhase hat einen neuen besten Freund in einem Kind gefunden, das über beide Ohren strahlt – kein Wunder, bei diesem zuckersüßen neuen Begleiter. Der Kuschelhase ist ab sofort bei Action für 4,99 Euro erhältlich. Auch ein anderes Kind freut sich über die Kuscheltiere von Action: Im Kinderbett schläft nun auch ein kleines Lämmchen.

Ein Kunde hat ganz besonders bei den neuen Plüschtieren bei Action zugeschlagen. Diese sind ab sofort für 3,79 Euro bei dem Discounter verfügbar. Mehrere Teddybären und Kuschelhasen in verschiedenen Variationen gesellen sich zusammen.

Neues Hundespielzeug in verschiedenen Varianten

Damit die Kuscheltiere ordentlich verstaut werden können, gibt es bei Action auch einen passenden Aufbewahrungskorb. Dieser kostet 6,95 Euro und bietet genug Platz, um allen flauschigen Freunden ein gemütliches neues Zuhause zu bieten.

Natürlich kommen auch die Vierbeiner nicht zu kurz: Action bietet brandneues Hundespielzeug an. Auf einem Foto, das der Discounter geteilt hat, zeigt sich ein Hund sichtlich stolz mit seinem neuen Spielzeug. Das Beeztees-Hundespielzeug kostet 1,79 Euro und ist in verschiedenen Varianten verfügbar. Passend zur Jahreszeit gibt es sogar eine Halloween-Edition – perfekt, damit sich auch das Haustier in die Spukstimmung versetzen kann.

Auch die Kommentare unter dem Beitrag zeigen, wie begeistert viele Kunden von den niedlichen Bildern sind, die Action geteilt hat. Eine Kundin schreibt kurz und knapp: „Einfach süß.“ Eine andere Nutzerin lobt: „Ihr seid die Besten.“ Ob die flauschigen Freunde von Action auch weitere Kunden begeistern können, bleibt aber noch abzuwarten.

Zudem kommt es bei Action auch mal vor, dass die Produkte aus der Werbung nicht mehr in allen Filialen erhältlich sind. So wie bei dieser Geschichte.