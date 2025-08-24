Action-Kunden können über dieses Produkt nur lachen – „Sieht aus wie alte Unterhosen“

Das ist mal wieder ein gefundenes Fressen für schadenfrohe Action-Kunden! Der Non-Food-Discounter ist vor allem für seine große Auswahl an Haushalt-, Kosmetik- und Deko-Artikeln bekannt. Im Netz stellt er Neuheiten gern mal seinen Kunden vor.

Doch bei einer Vorstellung können die Kunden von Action nicht an sich halten – und dabei geht es noch nicht mal um das eigentlich coole Gadget, magnetische Wandhaken, die eine niederländische Influencerin vorstellt.

Action-Kunden verlieren das Wesentliche aus dem Blick

In ihrer Küche hängt sie nämlich an diese eine Stoff-Girlande auf – und genau diese Girlande ist vielen Action-Fans ein Dorn im Auge. Neben dem eigentlichen Star des Clips, die Wandhaken, wird so mal eben schnell eine Girlande zum Gespött. „Sieht aus wie alte Unterhosen, die zerschnitten wurden“ oder „Wessen olle Unterhosen mussten für diese Lottergirlande herhalten?“, lauten zwei Kommentare auf Instagram.

Ein anderer User schreibt: „Was ist das denn für ein Mist, kann doch nur ein Scherz sein.“ Doch nicht alle lassen sich von der beigefarbenen Stoff-Girlande ablenken. „Leute, dann nehmt doch einfach hübsche Wimpel-Ketten oder Geburtstagsgirlanden oder andere, hübsche Schlübbis oder was auch immer. Es geht ja um die Haken, die verdammt cool sind“, fasst ein Action-Kunde zusammen.

Das ist nicht das erste Mal, dass Action so polarisiert. Erst vor wenigen Wochen stellte der Discounter die erste Herbst-Deko vor. Während einige ganz aus dem Häuschen waren, fanden andere das viel zu früh. „Nein, ich möchte den Sommer genießen und nicht an den Herbst denken!“ oder „Furchtbar. Es ist gerade mal Anfang August und nicht schon Oktober“, schrieben Kunden. Um welche Produkte es sich genau handelt, erfährst du >>>hier.