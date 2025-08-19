Hat Action heimlich an Kosmetik-Rezeptur geschraubt? Kunden klagen über Probleme!

Hat Action hier etwa was an der Rezeptur geändert? Der beliebte Non-Food-Discounter ist bei den Kunden vor allem mit seiner riesigen Auswahl an Haushalts-, Deko- und Kosmetikartikeln beliebt. Doch bei den Kosmetikprodukten gab es kürzlich im Netz einen kleinen Aufschrei.

Eine Kundin berichtet bei Facebook, dass sie die Cucumber Eye-Pads nicht vertragen habe. Als Beweis teilte sie ein Bild ihrer ziemlich geröteten Augen. Darunter finden sich einige Kommentare, die das bestätigen. Auch eine andere Kundin hat etwas Ähnliches erlebt: „So ging es mir mal mit Deo. So übel gewesen. Richtig mies.“ Doch was sagt Action dazu?

Action äußert sich zu dem Problem

Auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigt eine Sprecherin dieser Redaktion, dass es „keine Änderungen an den Inhaltsstoffen der von den Kund:innen beschriebenen Produkte“ gab. Weiter fügte sie hinzu: „Unsere Produkte entsprechen den EU-Vorschriften und werden regelmäßig getestet.“

Besonders viele Beschwerden seien offenbar auch nicht eingegangen. „Für dieses Produkt haben wir in den vergangenen Jahren nur wenige vereinzelte Beschwerden erhalten – wie bei allen Kosmetikprodukten können gelegentlich und bei bestimmten Hauttypen Allergien auftreten“, schildert die Action-Sprecherin weiter.

Hierbei handelte es sich also wirklich um eine Ausnahme. Sollte jedoch wirklich mal ein Produkt schädlich für den Kunden sein, ruft Action diesen unverzüglich zurück – wie kürzlich im Fall von den Slushies der Marken „Toxic Waste“ und „Slush Puppie“. Hierbei sind einige Produkte, die seit der Kalenderwoche 22 im Jahr 2024 bei Action verkauft wurden, betroffen. Konkret also seit dem 27. Mai des vergangenen Jahres. Mehr Infos zu diesem Rückruf erfährst du >>>hier.