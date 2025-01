Action-Kunden entdecken „Angebot“ in Filiale und rasten aus – „Muss ein Hype sein“

Ob Haushalt, Einrichtungsgegenstände, Mode oder Gartenutensilien – bei Action gehen tagtäglich zahlreiche Kunden ein und aus um die verschiedensten Besorgungen zu erledigen.

Der beliebte Discounter selbst wirbt damit, Woche für Woche mehr als 150 neue Artikel ins Sortiment aufzunehmen. Mit diesem „Angebot“ hat Action jetzt aber wohl den Vogel abgeschossen. Die Kunden rasten aus.

Action: „Angebot“ schlägt Wellen

Das ungewöhnliche „Angebot“ taucht in einem Beitrag auf „Instagram“ auf. Die Accounts „action_deals“ und „inspoase“ posten ein Video, das Wellen schlägt. Denn das „Angebot“ im Regal dürfte es so noch nie gegeben haben – die Kunden können es kaum glauben.

In dem Instagram-Reel sieht man eine Katze, die sich wohl in eine Action-Filiale geschlichen hat. Gemütlich döst der Vierbeiner in einem der Regale: „8,95 Euro“ ist darunter zu lesen. Die Kunden, die das Video aufgenommen haben, machen sich offensichtlich einen Spaß daraus und schreiben „Katze jetzt bei Action für 8,95 Euro – rennt alle“ in das Video.

„Muss ein Hype sein“

Und auch in den Kommentaren unter dem Beitrag amüsieren sich die Kunden über das eher ungewöhnliche Action-„Angebot“: „Die würde ich direkt mitnehmen“, „Schnell, schnell, ist die letzte“ oder „Leider schon ausverkauft. Muss ein Hype sein“ witzeln sie. Eine Kundin schreibt „Kann mir jemand sagen, ob sie noch da ist??! Bei uns sind sie ausverkauft“.

Die Katze in dem Regal zwischen den Spiegeln erfreut die Action-Kunden sichtlich. Viele wollen den süßen Vierbeiner direkt mitnehmen. Ein User klärt auf: „Diese Katze ist immer in der Filiale in Schwelm – Wuppertal“. Das Tier ist also wohl kein Unbekannter für viele Kunden des Discounters.