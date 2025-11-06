Neuer Konkurrent für Action & Co.? Immer mehr Filialen schießen aus dem Boden

Müssen sich Action und Co. jetzt etwa vorsehen? In den vergangenen Jahren schoss beinahe in fast jeder Großstadt eine neue Filiale des Non-Food-Discounters aus dem Boden. Vor allem mit seinen Hype-Produkten und trendigen Deko-Artikel punktet Action bei den Kunden. Doch die Konkurrenz schläft nicht.

Denn mit Søstrene Grene ist ein dänischer Deko-Laden auch hier in Deutschland auf dem Vormarsch. Neben viel Kleinkram – die auch Action zu bieten hat – punktet die Einzelhandelskette vor allem mit saisonalen Deko-Artikeln. Und offenbar müssen sich Action und Co. ganz schön warm anziehen …

Action und Co. bekommen Konkurrenz

Wie nämlich unter anderem auch „ruhr24.de“ berichtet, expandiert Søstrene Grene gerade massiv und will sich mehr und mehr in Deutschland verbreiten. So eröffnet am 20. November das Unternehmen seine 100. Filiale in Lüneburg (Niedersachsen). Allein 2025 kamen über 20 neue Filialen dazu. Und das ist noch lange nicht alles, denn bis 2027 sollen in Deutschland bis zu 150 Filialen eröffnet haben. Das scheint auch nicht ohne Hintergedanken zu geschehen.

So gilt nämlich Deutschland als stärkster und wichtigster Markt der Marke. Allein im Geschäftsjahr 2024/25 lag der Umsatz hierzulande bei 102,02 Millionen Euro. Auch für 2025/26 strebt Søstrene Grene 125 Millionen Euro an. Das macht mehr als 20 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Müssen sich Action und Co. also wirklich nun auf einen ernstzunehmenden Konkurrenten gefasst machen? Definitiv!

Wie „ruhr24.de“ weiter berichtet, besuchen jährlich über 100 Millionen Kunden die Filialen und 43 Millionen Menschen die Website. Dabei setzt das Unternehmen vor allem auf frequenzstarke Innenstadt-Standorte, wie zum Beispiel Bahnhöfen oder Einkaufszentren. Søstrene Grene setzt dabei in seinen Stores auf ein emotionales Ambiente, was bei den Kunden offenbar gut ankommt.