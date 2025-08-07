ARD enthüllt es! Action-Kunden sollten sich bei Klopapier nicht in die Irre führen lassen

Während der Pandemie wurde Klopapier plötzlich zum wertvollsten Gut im Haushalt – fast wie Bargeld in der Brieftasche. Mittlerweile sind die Regale wieder prall gefüllt, doch ein genauer Blick lohnt sich – auch beim Non-Food-Discounter Action.

Das Unternehmen wirbt mit einer großen Auswahl und tollen Preisen. Doch Kunden sollten sich davon auf keinen Fall in die Irre führen lassen.

Action-Kunden aufgepasst!

Das Marktforschungsunternehmen YouGov führte eine Umfrage unter 20.000 Deutschen durch, um ihr Kaufverhalten bei Non-Food-Produkten zu analysieren. Dabei zeigte sich, dass die Sparte „Haushaltsartikel“ im Sortiment von Action besonders gut ankam. Die „ARD“ hat sich das Ganze genauer angesehen. Auch das Klopapier wurde genauer unter die Lupe genommen. Was dabei herauskam, dürfte viele Kunden überraschen.

Auf den ersten Blick scheint die Action-Eigenmarke die beste Wahl zu sein. Denn das Klopapier kostet weniger als das von Hakle und auch im Vergleich zu den Eigenmarken von Rewe, Aldi und dm schneidet es besser ab. Es gibt allerdings einen Haken.

Es gibt einen Haken beim Klopapier-Kauf

Bei der Action-Eigenmarke ist die Menge an Papier pro Rolle geringer, sodass der scheinbare Preisvorteil entfällt. Dadurch gleichen sich die Kosten pro Anwendung am Ende mit denen von Rewe, Aldi und dm.

Wer bei Action einkaufen geht, sollte also bei den Produkten genauer hinsehen. Denn nur weil der Non-Food-Discounter mit tollen Preisen wirbt, muss dort nicht alles günstiger sein als bei Rewe, Aldi, dm und Co. Übrigens: Auch eine Klopapier-Warnung für einen Urlaub in Griechenland und der Türkei solltest du jetzt kennen (>>> hier erfährst du, was es damit auf sich hat).