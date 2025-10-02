Nächster Hype bei Action? Für Kunden gibt’s kein Halten mehr

Gerade erst rannten die Action-Kunden dem Discounter für einen Waschsauger die Filialen ein (mehr dazu hier >>>). Schon scheint das niederländische Unternehmen den nächsten Trend gesetzt zu haben.

Und dieses Mal wird es saisonal. Denn nicht nur bei Aldi, Rewe und Co. kann man schon die ersten Weihnachtsartikel kaufen. Auch Action bringt seine Kunden schon Monate im Voraus in Festtagsstimmung.

Schon wieder Hype um Action-Produkt

Der Weihnachtsmann klettert mit einer Leiter die Hausfassade hoch, ein Weihnachtsbaum oder ein großes Geschenk erleuchtet die Wand: Action hat sich für die diesjährige Weihnachtssaison einiges einfallen lassen – zur großen Freude der Kunden!

„Heute gekauft und getestet mit Software einfach top“, freut sich ein Kunde. Auch einige andere hatten beim Weihnachtsangebot schon Glück: „Hab ich mir auch zwei Stück mitgenommen.“ Viele andere scheinen allerdings noch keinen Erfolg gehabt zu haben. „Gibt es bei uns gar nicht“, beklagt etwa eine Action-Kundin. Auch der nächste fragt verwundert: „Seit wann hat Action die?“

Über 40 Weihnachtsartikel laut Website verfügbar

Noch scheinen viele Kunden in die Röhre zu schauen. Doch können sie sicherlich noch hoffen. Denn schaut man online auf der Website von Action nach, so ist dort zumindest noch der LED-Lichterkettenvorhang, bei dem man per App selbst ein weihnachtliches Motiv einstellen kann, für 19,95 Euro verfügbar.

Auch 45 weitere weihnachtliche Artikel sind hier zu finden. So etwa auch ein LED-Weihnachtsbaum in über 2 Metern Größe, unter dem dieses Jahr nach Einkauf vielleicht auch die ein oder anderen Geschenke liegen werden. Der kletternde Weihnachtsmann wird hier allerdings nicht aufgeführt. Ob er bereits vergriffen ist, hat das Unternehmen bislang noch nicht verraten. Den Kunden bleibt also nichts anderes übrig, als den Gang in die nächste Action-Filiale auf sich zu nehmen. Denn einen eigenen Online-Shop hat der Discounter-Riese bislang noch nicht.