Trend-Produkt wird bei Action neu gehypt – „Hört bitte endlich auf“

Wär hätte das gedacht: Nach Monaten springt auch Action mal auf den Zug auf. Dabei ist der Hype um dieses Produkt schon längst abgeebbt – sollte man zumindest meinen. Doch tatsächlich scheinen sich die Kunden noch immer dafür zu interessieren.

Das Objekt der Begierde ist hierbei nichts anderes als die in diesem Jahr so gehypte Dubai-Schokolade.

Action-Kunden können es nicht fassen

„Lust auf was Süßes? Diese Dubai-Schokolade ist purer Genuss – cremig, knackig und einfach unwiderstehlich“, preist der Discounter die Schoki im Dubai Style auf Instagram an. Doch wer hätte gedacht, dass das Unternehmen damit noch im September so einschlagen kann.

In den Kommentaren bricht sogleich eine Diskussion los. „Ich glaube, ich bin eine der wenigen, die die Schokolade noch nie probiert hat“, kommentiert eine Nutzerin. „Hype hin oder her, ich fand‘ die superlecker und würde sie wieder kaufen“ oder „Ich lieb‘s und werde es bald mal testen“, reagieren andere positiv. Doch dabei bleibt es nicht.

Kunden zu Action: „Der Hype ist vorbei“

Viele Kunden verstehen nicht, warum Action erst jetzt auf den Zug aufsteigt und bezweifeln, dass überhaupt noch irgendein Kunde Interesse daran haben könnte, die Schokolade zu kaufen. „Der Hype ist vorbei“ und „Ist das nicht schon Schnee von gestern? Braucht doch keiner mehr“ kommentieren einige Nutzer den Beitrag. „Hört bitte endlich auf.“

„Ich habe diese Schokolade noch nie gegessen und will es auch nicht“, wehren sich sogar einige vehement. Viele finden immer noch, dass die Schokolade so aussehe „wie schon mal gegessen“. Diese Diskussion kommt vielen sicherlich vom anfänglichen Aufkommen des Hypes bekannt vor. Genauso wie das Argument einiger, dass ihnen die Leckerei mit 4,88 Euro für 200 Gramm immer noch zu teuer ist. Doch scheinbar haben manche Kunden noch immer nicht genug von dem Hype-Produkt.