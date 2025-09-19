Action-Kunden entdecken altes Trend-Produkt in Filiale – ihr Urteil ist eindeutig

Fast regelmäßig kommt es in Action-Filialen in ganz Deutschland mittlerweile zu irren Szenen. Denn hin und wieder schaffen es Produkte des Non-Food-Discounters aus den Niederlanden die Kundschaft schlichtweg verrückt zu machen. Ein Argument dafür sind sicherlich die günstigen Preise.

Hin und wieder lässt sich Action bei seinen Produkten aber auch von großen Markenherstellern inspirieren. So sorgte die Kette zuletzt mit einem Waschsauger, der dem Marken-Original von Hyla nachempfunden wurde, für Aufsehen (wir berichteten). Im Juli war aber ein ganz anderes Produkt bei Kunden heiß begehrt. Als sie es heute in einer Filiale entdecken, folgt die überraschende Reaktion.

Action-Produkt wieder da

Auf einmal ist er wieder da – oder war er etwa nie weg? Im Juli berichtete diese Redaktion noch über den „Mug with handle“ (zu deutsch: Becher mit Griff) von Action. Auf den ersten Blick war auch für den Laien zu erkennen, dass er dem um ein vielfaches teureren Stanley Cup nachempfunden war. Doch schnell flaute der Hype um die poppig bunten Thermo-Becher für wenige Euros ab.

Am Donnerstag (18. September) tauchte der Action-Becher auf einmal in einer Facebook-Gruppe für Fans des Discounters wieder aus der Versenkung auf. Eine Userin hatte sogar das damals heiß begehrte Blümchen-Exemplar in ihrer Frankfurter Filiale entdeckt. Auch andere Kunden wollen das nicht unkommentiert lassen.

Kunden sind begeistert

„Oh, da gibt es ja wieder die Thermobecher. Mal schauen ob ich in Ansbach, Gunzenhausen, Stein oder Schwarzenbruck demnächst auch Glück habe“, flippt eine direkt in der Kommentarspalte aus. „Aaaaawwww!!! Ich heiße Bienlein. Ich will den Trinkbecher!!!“, kann sich auch die nächste Frau kaum zurückhalten.

Es kommt sogar, wie es kommen musste: „Kann mir jemand 2 Becher besorgen ? 1x mit den Bienen und 1x mit den Herzen“, hofft eine andere darauf, dass ihr Becher-Traum endlich in Erfüllung geht. Ob einer ihre Wünsche erhört, bleibt abzuwarten. Doch zeigt die Action-Community damit mal wieder, wie langwierig die Trends des Discounter-Riesen doch anhalten können.