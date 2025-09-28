Action-Mitarbeiterin spricht Klartext zu beliebten Hype-Artikeln – „Faustregel“

Action hat in den vergangenen Wochen und Monaten immer mal wieder für einen regelrechten Hype gesorgt. Ob mit neuen Herbst-Produkten oder einem Trinkbecher, der dem beliebten Stanley Cup ähnelt – Kunden sind in den Filialen teilweise regelrecht ausgerastet.

Kein Wunder, dass immer mehr Kunden da Sorge haben, ein heißbegehrtes Produkt nicht erstehen zu können. Doch eine Mitarbeiterin, die unter dem Facebook-Account „Sarah in Action“ gerne mal Produkte des Non-Food-Discounters vorstellt, hat einen Tipp parat. So geht dir garantiert kein Hype-Produkt mehr durch die Lappen!

Action-Mitarbeiterin gibt einen simplen Tipp!

„Wenn etwas Neues kommt, jetzt im September für Weihnachten (Beispiel: Weihnachtskugeln, oder die Disney Gläser usw.), kommen die dann wieder? Beziehungsweise wird da wieder aufgefüllt? Oder muss ich rennen, damit ich irgendetwas erhalte?“, fragt ein aufgeregter Action-Neuling im Netz. Die Mitarbeiterin, die seit 2012 bei Action angestellt ist, hat da eine deutliche Antwort parat.

„Faustregel: Wenn du etwas schön findest, nimm es mit. Es kann sein, dass es wiederkommt, aber vieles ist auch nur kurz erhältlich“, erklärt sie. Ein anderer Actionkunde kann das nur unterstreichen: „Wirklich, wenn etwas toll ist, zuschlagen! Alles andere wäre mir persönlich zu heikel. Wenn sie uns etwas postet, ab zu Action.“

