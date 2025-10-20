Kunden räumen Action die Regale leer – doch dann wird es gruselig

Schon lange ist klar: Deutschland ist im Herbst-Fieber. Kein Wunder, immerhin wird’s draußen immer früher dunkel, die Temperaturen fallen und drinnen machen wir’s uns gemütlich. Kerzen an, Kuscheldecke raus und Heizkissen an. Kein Wunder also, dass bei Action die Regale von diesem Hype-Produkt regelrecht leer gefegt waren.

Doch was anfangs nach dem perfekten Herbst-Must-have klang, sorgt mittlerweile bei einigen Kunden für Unbehagen. Denn kaum in Betrieb genommen, berichten erste Nutzer von einem mulmigen Gefühl. Müssen Kunden nun handeln? Action wird gegenüber DER WESTEN deutlich.

Heizkissen von Action: Flüssigkeit tritt aus

In den sozialen Netzwerken brodelt es wieder: In einer der vielen Facebook-Gruppen, in denen Schnäppchenjäger ihre Funde und Erfahrungen teilen, sorgt aktuell ein Heizkissen für Diskussionen und für Bedenken. Das Kissen soll es bei Action für schlappe 24,95 Euro geben – zwei Wärmestufen und eingepackt in flauschiges Frottee. Klingt gemütlich? Dachten einige auch, bis sie es ausprobiert haben.

Denn: Nach dem Einsatz des Heizkissens melden sich mehrere Nutzer mit seltsamen Beobachtungen. Eine Frau zeigt in der Gruppe ein Foto, das viele stutzig macht: Auf ihrem Heizkissen ist ein verdächtiger, klebriger Fleck zu sehen. Ihre Vermutung: „Da ist irgendetwas geplatzt.“ Und weiter: „Es tritt klebrige Flüssigkeit aus.“

User warnen: „Das ist gefährlich“

Kein Wunder, dass zahlreiche User sofort auf diesen alarmierenden Beitrag reagieren. Immerhin kann man sich mit solchen Heizkissen schlimme Verbrennungen zuziehen, wenn sie kaputt sind. Eine Nutzerin schreibt: „Egal, was es ist. Bitte nutze es nicht mehr und bringe es umgehend zurück, das ist wirklich zu gefährlich.“ Jemand anderes textet: „Ab in den Müll.“

Eine andere fügt warnend hinzu: „Heizkissen können richtig gefährlich sein. Bitte benutzt es nicht mehr. Vor Jahren ist bei Bekannten meiner Eltern wegen eines Heizkissens das Schlafzimmer ausgebrannt. Das kann echt böse enden.“ Wieder ein weiterer meint: „Ich weiß, warum ich mir ausgerechnet das nicht gekauft hab.“

„Aus den Geschäften zurückgerufen“

DER WESTEN hakte angesichts dessen sofort bei Action nach und erhielt prompt eine Antwort: „Es war nicht das Produkt selbst, das die klebrige Flüssigkeit verursacht hat, sondern der Klebstoff, der im oberen Teil des Produkts verwendet wurde. Der Klebstoff ist in keiner Weise gefährlich oder schädlich für die Kund:innen, dennoch sollte dieser Effekt natürlich nicht auftreten.“

Weiter fügt der Sprecher hinzu: „Wir haben die betroffenen Produkte bereits aus den Geschäften zurückgerufen, und Kund:innen, die das Produkt zuvor gekauft haben, erhalten bei Rückgabe eine vollständige Rückerstattung.“ Somit ist also klar: Betroffene Kunden können das Produkt jederzeit in ihrer Action-Filiale zurückgeben.

Wenn du also ein mulmiges Bauchgefühl hast, Angst verspürst, einen komischen Geruch wahrnimmst oder gar solche Flecken siehst, handle am besten sofort. Denn bei aller Gemütlichkeit geht die Sicherheit immer vor.