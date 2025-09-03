Action-Kundin nach Kauf empört – „Das kann doch nicht deren Ernst sein“

Nicht nur wettermäßig haben wir den Sommer hinter uns gelassen. Auch in den Geschäften sind die Regale schon voll mit allerlei Produkten für den Herbst. Da macht der Non-Food-Discounter Action keine Ausnahme. Doch ein spezieller Artikel sorgt jetzt unter Kundinnen für Unruhe.

Knapp zwei Monate noch, dann ist Halloween! Damit sich kleine Grusel-Fans schon mal ein bisschen auf das schaurig-schöne Fest am 31. Oktober einstimmen können, hat Action ein Ausmal-Set ins Sortiment aufgenommen. Doch als eine Kundin zu Hause die Verpackung öffnet, versteht sie die Welt nicht mehr.

Action-Kundin empört: „Ist das bei euch auch so?“

„Das kann doch nicht deren Ernst sein“, schreibt sie empört in einer Facebook-Community von Action-Fans. Was sie so sehr auf die Palme bringt, dokumentiert die Frau mit einigen Bildern. Zu sehen sind Ausmalbilder von Stitch, dem kleinen Monster aus dem Disney-Film „Lilo & Stitch“. Das Ganze als Halloween-Edition mit Gespenst, Kürbis & Co. „Die ganzen Ausmalbilder von Stitch sind total verpixelt“, beklagt die Kundin und fragt in die virtuelle Runde: „Ist das bei euch auch so?“

Eine Kundin wittert direkt üble Machenschaften: „Das hat mit Sicherheit was mit der Lizenz oder dem Urheberrecht zu tun… schaut aus, als hätte man die Vorlagen aus dem Internet kopiert und vergrößert.“ Klar, theoretisch kann das passieren, wenn man eingescannte Vorlagen am Computer zu stark vergrößert. Aber es ist kaum vorstellbar, dass Action Malvorlagen verkauft mit dem Original-Disney-Logo auf der Verpackung – und im Inneren befinden sich dann illegale Kopien.

Rechtsverstoß oder Halloween-Edition?

Andere Kundinnen interpretieren die zackigen Linien der Stitch-Figuren gelassener. „Ich hätte jetzt gedacht, das soll das Fell darstellen“, schreibt eine und ergänzt „Finde nicht, dass das falsch aussieht.“ Zwei weitere Facebook-Nutzerinnen sind überzeugt davon, dass die Linien bewusst mit Zacken gestaltet wurden, da es sich um die Halloween-Edition handele, die nun mal gruselig aussehen soll.

Wiederum andere Kundinnen haben mit den Zacken überhaupt kein Problem, egal aus welchem Grund die Linien so aussehen wie sie aussehen. „Und nun? Schlimm ist das jetzt nicht“, meint die eine. Und die andere: „Ich glaub’, kein Kind stört das.“

Des Rätsels Lösung kennt man wahrscheinlich nur bei Action und/oder Disney. Aber zumindest wissen jetzt alle Action-Kunden, die ebenfalls in der besagten Facebook-Community unterwegs sind, Bescheid darüber, was sie erwartet. Ein kleiner Halloween-Stitch mit Grusel-Zacken zum Ausmalen.