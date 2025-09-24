Kunden rennen Action die Filialen ein – nächster Hype um diese Produkte!

Gibt es bei Action schon wieder den nächsten Hype? Erst vor wenigen Monaten sorgten die Hängesessel des Non-Food-Discounters für regelrechte Kundenanstürme in den Filialen. Im Netz überschlugen sich die Diskussionen und Fragen rund um das Garten- beziehungsweise Balkonprodukt (mehr dazu hier >>>). Im Sommer folgte dann die eigene Stanley-Cup-Version, nach der Kunden in den Geschäften händeringend suchten.

Dass die Trends aber saisonabhängig sind, zeigt sich jetzt einmal mehr. Denn auch wenn der Sommer gerade nochmal vollends zurückgekehrt ist, sind viele gedanklich wohl schon beim Herbst. So auch die Action-Kunden.

Action verkauft erste Halloween-Produkte

Zwar dauert es noch wenige Monate. Doch schon jetzt füllen die Action-Mitarbeiter die ersten Regale mit allerhand Halloween-Produkten. Wie Recherchen unserer Redaktion zeigen, sind laut Online-Auftritt des Discounters schon jetzt (mit Stand von Mittwoch, 20. August, 16.45 Uhr) mindestens 63 schaurige Halloween-Artikel auf dem Markt.

Von Halloween-Kostümen für Kinder über gruselige Dekorationen bis hin zu Süßigkeiten für das Fest: Action-Kunden erhalten schon jetzt wohl alles für den 31. Oktober, was ihr Herz begehrt. Doch einen Artikel suchen Kunden in der Filial-Übersicht im Netz jetzt vergebens. Dabei löst gerade er schon jetzt einen regelrechten Hype aus.

Viele Kunden suchen vergebens

Dabei soll es sich um die XXL-Gruselpuppen handeln. Diese werden in Deutschland sowohl als Clown- sowie als Sensemann-Version verkauft. Der besondere Clou daran: Sie sollen animiert sein und kommen mit Licht- und Sound-Effekten daher. So zumindest in der Theorie.

Denn viele Action-Filialen scheinen die Grusel-Artikel bislang noch gar nicht zu führen – oder schon vergriffen zu sein, wie aktuelle Kommentare wie diese in einer Facebook-Gruppe von Action-Fans beweisen:

„Wann hat der Action in Offenbach das?“

„Bei unserem Action in Görlitz war ein Teil noch gar nicht in den Regalen, aber hab den Clown aus dem Lager bekommen dann. Fragen kann sich auch lohnen.“

„Ich hab heute bei uns gefragt und da meinte die Dame, sie weiß gar nicht, ob sie das bekommen. Ich bin schon das 3. Mal hingefahren.“

„In Rostock sind bis jetzt keine da gewesen. Echt traurig!“

„Bei uns ist leider nichts mehr.“

„In Mülheim-Kärlich nicht im Laden.“

Einige wenige Kunden scheinen aber bereits eines der begehrten Hype-Produkte ergattert zu haben. Gerüchten eines Mannes zufolge soll in Frankreich sogar noch eine animierte XXL-Hexe verkauft werden. Ob das für viele Grund genug ist, um eine Filiale des Non-Food-Discounters bei unseren Nachbarn zu besuchen?

