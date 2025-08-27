Neues Hype-Produkt bei Action lässt Kunden verzweifeln

Man mag es kaum glauben – aber in rund zwei Monaten ist bereits wieder Halloween! Und natürlich stocken Händler und Non-Food-Discounter bereits ihr Deko-Sortiment mit allerlei Kürbissen und Gruselgestalten auf – so auch Action!

Für alle, die die Halloween-Saison gerne gemütlich auf dem Sofa verbringen, hat der Händler eine herbstliche Kuscheldecke mit Kürbismuster für rund 7 Euro im Sortiment – zumindest laut dem Online-Shop. In den Action-Läden selber gingen viele Kunden jedoch nach eigenen Angaben leer aus.

Action-Kunden suchen nach Kuscheldecke

„War seitdem sie auf der App ist in Hagen, Hemer, Menden, Herdecke“, zählt eine Action-Kundin aus NRW auf. „Überall ausverkauft, selbst als sie im Angebot war, und dann meinten die, kommt nicht mehr rein.“ Auch andere Kunden zeigen sich enttäuscht: „Gibt es doch nirgends zu kaufen“, „In meiner Filiale hieß es, ist aus“ oder „Warum macht ihr Werbung mit der Decke, wenn es diese nirgend mehr gibt?“ ist zu lesen.

Doch was ist da mit der Kürbisdecke los? Einige neugierige Action-Kunden gingen nicht einfach enttäuscht wieder aus ihren Filialen – sondern hakten beim Personal nach, was es mit dem fehlenden Produkt auf sich hat. „Ich suche die Decke auch und habe die Mitarbeiter gefragt“, erzählt eine Action-Kundin auf Facebook – und liefert direkt die Erklärung hinter her: „Die haben Lieferschwierigkeiten und wird noch dauern bis die wieder kommen.“

Mehr News:

Also zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer: Wer in den kommenden Wochen bis Halloween noch eine der Decken erhaschen will, kann wohl damit rechnen, dass die Action-Filiale seines oder ihres Vertrauens womöglich nochmal eine Lieferung abbekommt.