Action-Produkt optimal für Halloween und Advent – doch Kundinnen winken ab: „Ruckzuck leer“

Wenn es draußen früher dunkel wird, beginnt nicht nur die Karnevalszeit in NRW – auch Halloween und vor allem der Advent stehen vor der Tür. Und mit dem schwindenden Tageslicht steigt bei vielen der Wunsch nach Gemütlichkeit, und so greifen derzeit viele Menschen vermehrt zu Kerzen und Lichterdeko.

Auch bei der Discounter-Kette Action boomt das Geschäft mit saisonalen Dekoartikeln. Ob für Halloween oder die Adventszeit – das Sortiment ist breit. Doch beim Blick ins Regal sind viele Kunden überrascht – oder gar frustriert.

Nächste Action-Hype? Es geht um eine Kerze

Denn schon länger ist bekannt: Action bietet nicht nur Reinigungsartikel, sondern auch beliebte Dekorationen und sogar Lebensmittel an. Einige Produkte lösen dabei regelrechte Hypes aus – mit dem Ergebnis, dass die Regale schnell leergefegt sind. Ob ein besonders gefragter Waschsauger (>> wir berichteten) oder der allseits beliebte Deko-Weihnachtsmann ( >> mehr dazu hier) – manche Artikel sind binnen Stunden vergriffen.

Jetzt sorgt ein neuer, eher unscheinbarer Artikel für Aufsehen: eine schlichte, weiße LED-Kerze. Ideal für Fensterbänke, Adventskränze oder sogar als nachhaltige Beleuchtung für Halloween-Kürbisse. Gerade weil viele inzwischen auf wiederverwendbare Deko setzen, passt das kleine LED-Licht perfekt in den aktuellen Zeitgeist.

Kunden sind zwiegespalten: Manche gehen leer aus

Und in den zahlreichen Facebook-Gruppen wird bereits diskutiert. Die Freude ist bei vielen groß – doch nicht alle teilen diese Euphorie. Denn wo auf der einen Seite gehamstert wird, gehen andere leer aus. So schreibt eine enttäuschte Userin: „Ich war enttäuscht. Ruck zuck leer und so schön anzusehen sind sie leider auch nicht.“ Auch eine andere meint: „Schauen toll aus, aber Batterie ist in 3 Tagen leer.“

Ein anderer betont: „Habe sie endlich in den Niederlanden bekommen.“ Weiter fügt jemand wütend hinzu: „Die bekommen wir hier gar nicht im Action.“ Andere hingegen konnten sich schon welche kaufen und meinten: „Hatte die auch schon.“

Eines ist klar: Die kleine Kerze von Action ist heißbegehrt. Bleibt zu hoffen, dass die Kunden, die derzeit leer ausgehen, auch bald das kleine Licht bei sich zu Hause aufstellen können.



