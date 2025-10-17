Kunden klagen über Probleme beim Einlösen von Geschenkkarten – jetzt meldet sich Action

Ob Heizdecken (>> wir berichteten), gehypte Kerzen (>> hier gibt’s mehr) oder einfach nur günstige Deko: Action ist für viele mehr als nur ein Discounter – es ist für sie ein absolutes Shopping-Paradies. Kein Wunder also, dass sich Fans über Geschenkkarten zu Geburtstagen, Weihnachten oder einfach mal zwischendurch freuen.

Doch genau da gab es zuletzt ein dickes Problem: Die Geschenkkarten haben plötzlich nicht mehr funktioniert. Die Folge? Enttäuschte Kundinnen und Kunden, frustrierte Gesichter an der Kasse und jede Menge Ärger. Jetzt meldet sich die niederländische Kette zu Wort und wird schnell deutlich …

Problem beim Einlösen von Action-Geschenkkarten

„Können Sie mir sagen, ob der Systemfehler behoben wurde und man wieder Geschenkkarten einlösen kann?“, fragt so eine ratlose Userin auf Facebook. Und auch andere scheinen das Problem zu kennen, denn einige geben dem Beitrag auf Facebook einen viralen Daumen hoch. Und klar: Es ist einfach mega ärgerlich, wenn man mit vollem Einkaufswagen an der Kasse von Action steht – und dann der Gutschein plötzlich nicht funktioniert.

Kein Wunder, dass sich viele direkt die Frage stellen: Was nun? Und könnte die Geschenkkarte von Action ablaufen? Zunächst einmal: Keine Sorge, denn die Karte im Wert von 5 bis 50 Euro ist unbegrenzt gültig. Du kannst ihn außerdem in allen Euro-Ländern einlösen. Das ist schön und gut, doch warum kann man die Karte nicht einlösen? Unsere Redaktion hat sich diesem Problem prompt angenommen und bei Action mal nachgehakt. Und wir erhielten nun eine Antwort.

Geht es wieder? Unternehmen wird deutlich

So betont ein Pressesprecher von Action gegenüber DER WESTEN: „Wir verkaufen und lösen Geschenkkarten eines externen Anbieters ein. Am Sonntagabend, dem 5. Oktober, hat dieser Anbieter eine Umstellung der Infrastruktur vorgenommen, um in ein anderes Rechenzentrum zu wechseln.“ Weiter fügt er erklärend hinzu: „Wir haben gemeinsam mit unserem Kassenlieferanten und dem Geschenkkartenanbieter daran gearbeitet, das Problem zu lösen. Seit dem 8. Oktober funktioniert in allen Filialen wieder alles einwandfrei.“

Das heißt also im Klartext: Die Kunden von Action können aufatmen, denn seit dem 8. Oktober können sie wieder ihre Gutscheinkarten benutzen. Also in dem Sinne: Viel Spaß beim Shoppen.