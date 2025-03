Action macht es offiziell – jetzt geht es los

Der Nonfood-Discounter Action hat seinen Kunden einiges zu bieten. Im Sortiment finden sie unter anderem Lebensmittel, Deko, Klamotten, Multimedia- und Kinder-Produkte zu erschwinglichen Preisen.

Jetzt müssen sich Kunden auf eine große Neuerung gefasst machen. Die niederländische Ladenkette hat große Ziele für dieses und nächstes Jahr.

Action macht es offiziell: 370 neue Filialen geplant

Wie die „Lebensmittelzeitung“ berichtet, geht es bei Action dieses Jahr mit dem Expandieren los. Demnach habe das Unternehmen für 2025 insgesamt 370 neue Märkte geplant. Ziel des Unternehmens sei es nach Angaben von „tagesanzeiger.ch“, dieses Jahr jeden Tag mindestens eine neue Filiale aufzumachen. Doch wo eröffnen sie eigentlich?

In der Schweiz öffnet der erste Store beispielsweise am 5. April in Bachenbülach und auch in Wallis soll es künftig eine Filiale geben. In Rumänien sind ebenfalls neue Action-Filialen geplant. Doch bei diesen Standorten soll es offenbar längst nicht bleiben.

In diesen Ländern eröffnen 2026 neue Filialen

Für 2026 hat das Unternehmen ebenfalls ambitionierte Pläne und möchte auch in Kroatien und Slowenien Fuß fassen. Verläuft alles nach Plan, finden Einheimische und Urlauber den beliebten Nonfood-Discounter dort bald also auch.

Aktuell gibt es die Filialen nach Angaben der Action-Website in insgesamt 12 Ländern. Dazu zählen neben Deutschland auch die Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Polen, Tschechien, Österreich, Italien, Spanien, Portugal und die Slowakei⁠. Ob die geplanten Geschäfte an den neuen Standorten gut bei den Kunden ankommen oder nicht, bleibt nun allerdings abzuwarten.