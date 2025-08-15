Wie sicher sind Elektrogeräte von Action? Experte warnt: „Nicht immer der Fall“

Der Discounter Action verkauft günstige Elektrogeräte wie Stabmixer oder Wasserkocher, teils unter 10 Euro. Experten vom Verband für Elektrotechnik testen fünf Geräte der Eigenmarke „Home Essentials“ auf ihre Sicherheit. „Bei Produkten dieser Preiskategorie haben wir schon öfter sicherheitstechnische Mängel gefunden“, so Experte Hendrik Schäfer.

Alle getesteten Geräte tragen ein GS-Zeichen, das sich online überprüfen lässt. Es zeigt, dass deutsche Prüflabore die Produkte getestet haben. „Bei dem GS-Zeichen ist eben nicht nur die elektrische, sondern auch die chemische Sicherheit des Produktes bestätigt“, erklärt Schäfer im Marktcheck vom „SWR“.

Sind Action-Geräte etwa bedenklich?

Action setzt laut Jens Madinsky, technischer Manager für Qualitätsmanagement, das GS-Zeichen als Mindestanforderung für alle Eigenmarken-Produkte mit 230 Volt. Die Artikel entsprechen den gesetzlichen Standards aller 13 EU-Länder, in denen Action aktiv ist. Dies gewährleistet Sicherheit auf europäischer Ebene, selbst bei variierenden Standards.

Action produziert hohe Stückzahlen für alle europäischen Filialen. „Wenn in irgendeinem Land die Anforderung strenger ist, wie die europäische Richtlinie, wird es unsere Mindestanforderung“, so Madinsky gegenüber „SWR“. Alle Produkte testet Action in akkreditierten Prüflaboren. Diese Strategie ermöglicht günstige Preise bei gleichbleibender Qualität.

Neben den gesetzlichen Vorgaben orientiert sich Action auch an der Konkurrenz. „Vom Qualitätsstandard her muss der Artikel mindestens so gut sein wie die Konkurrenz“, betont Madinsky. Kunden können somit auch bei preiswerten Produkten auf geprüfte Sicherheit zählen, was Action von anderen Discountern abheben soll.

