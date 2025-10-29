Dyson? Von wegen! Dieses Action-Produkt sorgt für leere Regale

Ob Airfryer (>> wir berichteten) oder Thermomix-Alternative (>> hier gibt es mehr Infos) – Action sorgt mit seinen Produkten immer wieder für einen regelrechten Hype und leere Regale. Und nun gibt es wohl ein neues Knüllerprodukt: Es handelt sich jedoch nicht um ein weiteres Küchengerät, sondern um ein Stylingprodukt für die Haare.

Denn während der Dyson Airwrap mit High-End-Technologie glänzt, stürmen Fans die Regale bei Action, um den ELLE 5-in-1 Airstyler zu ergattern. Doch welches Gerät hält, was es verspricht – und welches sorgt eher für Frust statt Glamour?

Dyson vs. Action-Produkt: Welches Styling-Gerät ist besser?

Wer sein Haar stylen will, steht heute vor einer Luxus-Frage: High-End oder Sparfuchs? Der Dyson Airwrap ist schon längst der Superstar unter den Luftstylern – und das merkt man am Preis. Der kostet nämlich stolze 549 Euro. Der Coanda-Effekt saugt dabei die Haare automatisch in den Lockenaufsatz, während die Ionen-Technologie für weniger Frizz sorgt. Und die sechs Aufsätze – von der großen Volumenbürste bis zum Flyaway-Smoothing-Aufsatz – machen quasi jeden Style möglich. Aber ganz ehrlich: Wer dickes Haar hat, muss schon mal nachhelfen, und die vielen Aufsätze könnten einen überfordern.

Wer hingegen sparen will, greift zum Elle 5-in-1 Airstyler. Das Gerät hat bei Action bereits für einen regelrechten Hype gesorgt. Kein Wunder, denn in der praktischen Box sind neben dem Gerät selbst gleich fünf Aufsätze enthalten: Dabei sind Lockenaufsätze für links und rechts, ein Föhn, eine Volumenbürste und eine Stylingbürste. Allerdings gibt es laut einigen Usern bei der billigeren Variante auch einiges zu bemängeln: So wird oft kritisiert, dass das Gerät schnell heiß wird und das Föhnen länger dauert als mit herkömmlichen Haartrocknern. Eine Nutzerin fasst es knallhart zusammen: „Schrott ist das.“

Fans sind hin und weg: „Er ist echt super“

Natürlich gibt es immer zwei Seiten der Medaille und so sorgt das Action-Gerät nicht nur für Wut, sondern auch für reichlich Jubel und leere Regale. So meint eine Action-Kundin: „Er ist echt super.“ Eine andere schreibt sichtlich enttäuscht: „Bei mir war der leider ausverkauft.“ Eine anderer fügt hinzu: „Hab mir den heute gekauft. Der war in 10 Min. ausverkauft.“ Kein Wunder, dass zahlreiche Fans jubeln, immerhin kostet das Haar-Styling-Gerät gerade einmal 24,95 Euro.

Hier noch ein kleiner Überblick für dich mit den wichtigsten Fakten zu beiden Geräten:

Merkmal Dyson Airwrap ELLE 5-in-1 Airstyler Preis 549 € 24,95 € Aufsätze 6 (Locken, Volumen, Glätten, Flyaway-Smoothing, u.v.m.) 5 (Locken links/rechts, Föhn, Volumenbürste, Stylingbürste) Styling-Technologie Luftstyling mit Coanda-Effekt, Ionen-Technologie gegen Frizz Luftstyler, kein spezieller Effekt erwähnt

Wer also bereit ist, richtig tief in die Tasche zu greifen, bekommt mit dem Dyson Airwrap das Luxus-Stylingerät schlechthin. Wer pragmatisch denkt, ein bisschen Geld sparen will und trotzdem glänzende Locken oder Volumen will, liegt beim ELLE 5-in-1 Airstyler goldrichtig. Luxus oder Sparfuchs – die Wahl liegt bei dir … und deinen Haaren.