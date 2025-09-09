Kunden fassungslos, als sie Action-Angebot sehen – „Will doch fast keiner mehr“

Immer wieder holt Action Produkte ins Regal, die bei den Kunden einen regelrechten Hype auslösen. Sei es bei der eigenen Stanleycup-Version oder als die ersten Halloween-Artikel erhältlich waren (hier mehr dazu). Nun erhoffte sich das Unternehmen wohl einen ähnlichen Coup zu landen.

Denn ein neues Hype-Produkt hat den Weg in die Action-Filialen gefunden – allerdings ist der Zeitpunkt etwas spät gewählt. Das sehen offenbar auch zahlreiche Kunden so.

Jetzt gibt es Dubai-Schokolade bei Action

Denn wie Action nun auf Facebook groß ankündigt, gibt es ab sofort in den Filialen Dubai-Schokolade zu kaufen. „Knusprig, cremig und unwiderstehlich… In unseren Regalen findest du jetzt auch Dubai-Schokolade. Also, ab in deine Filiale, in den Einkaufskorb damit und dann genießen“, heißt es.

Nun ja, da kommt die Discounterkette aber recht spät mit. Immerhin besteht der Hype um die Schokolade mit Pistaziencremefüllung und Engelshaarfäden schon seit Anfang 2023. Plötzlich wollte jeder die Nascherei von TikTok probieren. Im Winter wurden auf Weihnachtsmärkten die verschiedensten Kreationen angeboten und im Sommer gab es das Pistazien-Eis in fast jeder Eisdiele. Auch die Supermärkte und Discounter haben das Trendprodukt längst in den Regalen.

Für Action-Kunden kommt Angebot zu spät

Und jetzt, wo der Hype schon fast wieder abgeflaut ist, will Action die Begeisterung mit ihrer 200-Gramm-Tafel für 4,88 Euro wohl nochmal aufleben lassen. Doch das könnte den Reaktionen der Kunden zufolge schwer werden. Hier ein paar Reaktionen auf Facebook:

„Ist doch schon längst out. Noch zu viele volle Lager?“

„Dafür, dass der Hype Lichtjahre vorbei ist, ist sie aber immernoch ganz schön teuer.“

„Lustig – im Sommer werden schon Weihnachtsartikel verkauft, nach Weihnachten kommen schon die Osterartikel in die Regale, aber bei der Dubai Schokolade hinkt man hinterher – längst kein Hype mehr!“

„Die will doch fast keiner mehr.“

„Ist doch alter hype..kauft doch keiner mehr.“

Noch mehr News:

Aber die Kunden meckern nicht nur, sondern haben einen Gegenvorschlag. Und zwar wünschen sich einige offenbar stattdessen eine andere Schokolade. „Dann lieber die Deutschland Schokolade vom Heino“, heißt es in den Kommentaren. Zuletzt verwehrten sich die meisten Händler der Deutschland-Schokolade des Volksmusikers, dabei ist die Nachfrage offenbar ziemlich groß (hier mehr dazu).