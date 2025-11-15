Action-Kunden rasten bei dieser Frage aus – „Niemals!“

Achtung, die Deko-Polizei ist wieder unterwegs und beobachtet ganz genau, wer wann wie wo schmückt! Während es für die einen nach Halloween (31. Oktober) einen fließenden Übergang in die (Vor-)Weihnachtszeit gibt, ziehen andere zwischen diesen Ereignissen eine klare Grenze.

Diese Thematik sorgt jedes Jahr aufs Neue für Diskussionsbedarf! Vor allem weihnachtliche Leckereien – wie Christstollen, Lebkuchen und Spekulatius – sorgen bei vielen Leuten für Unverständnis, wenn sie diese bereits ab September in den Supermarktregalen entdecken. Auch weihnachtliche Deko ist in vielen Geschäften bereits im Herbst zu finden – das ist vielen ein Dorn im Auge. Aber ist das alles nur ein verbreiteter Mythos oder gibt es da wirklich klare Grenzen, die es einzuhalten gilt?

Action eröffnet alljährliche Diskussion

Action startet passend zur bevorstehenden Weihnachtszeit eine Umfrage auf Facebook: „Sei ehrlich … hast du heimlich schon etwas Weihnachtliches zu Hause?“ Binnen kürzester Zeit häufen sich die Kommentare unter diesem Beitrag – es scheint also nach wie vor ein umstrittenes Thema zu sein!

Ein Kommentar findet dabei besonders viel Anklang: „Niemals vorm Totensonntag!“ Diese Regel ist im Volksmund weit verbreitet, aber was steckt eigentlich genau dahinter? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach: Dieser Tag ist dem Gedenken an die Verstorbenen und dem Abschluss des Kirchenjahres gewidmet – festliche Lichter und Schmuck würden an diesem stillen Tag unangebracht wirken. Erst danach startet die eigentliche Adventszeit als Vorbereitung auf Weihnachten.

Keine Einigung in Sicht

Auch andere Facebook-Nutzer teilen fleißig ihre Handhabung in puncto Weihnachtsdekoration unter dem Beitrag von Action:

„Deko ja, aber nicht aufgestellt. Die Weihnachtszeit fängt wann an ???? Sicherlich nicht im September!“

Ein paar Sachen sind oben, der Rest ist noch im Keller. Das wird sich aber am 31.10 ändern denn am 01.11 wird endlich weihnachtlich dekoriert!“

„Ich hab sie letztes Jahr gar nicht weg geräumt – nur abgedeckt, sie bleibt das ganze Jahr stehen!“

„Im Haus ja, aber noch gut verpackt. Vor dem 1. Advent wird nichts hingestellt!“

„Ja, ich bin schon seit Mitte Oktober am dekorieren!“

Das Resultat? Wie erwartet – keine Einigung in Sicht! Während viele Action-Kunden ihre weihnachtliche Dekoration traditionell nach Totensonntag (23. November) hervorholen, stecken andere schon mitten im Dekorationsprozess oder sind sogar schon fertig.