Schon wieder neuer Trend bei Action? Kunden räumen Discounter Regale leer

Action kann es einfach nicht lassen! Immer wieder zaubert der Discounter-Riese neue Produkt-Highlights aus dem Hut, die bei Kunden einen Hype auslösen.

Gerade erst sorgte eine Kuscheldecke mit Kürbismuster für wenige Euros bei Kunden für Schnappatmung. Viele gingen in ihren Filialen allerdings leer aus (wir berichteten). Doch auch einige andere kuschelige Produkte lassen Kunden keine Ruhe. Unsere Redaktion hat sich auf Facebook und der Discounter-Website umgesehen – und einen neuen Trend unter Action-Kunden identifiziert.

Action setzt neuen Trend

Bettbezüge aus Fleece-Stoff, elektrische Heizkissen mit Fleece-Bezug – Action will seine Kunden jetzt für die kälteren Tage ausrüsten. Und die sind ob der Neuerungen in den Regalen schier begeistert. „Ich habe auch eine bekommen“, freut sich so etwa eine über ihre neue Errungenschaft im Schlafzimmer. „Hier sind auch alle begeistert“, freut sich die nächste.

Doch viele weitere schauen derzeit bei der Fleece-Bettwäsche für 13,95 bis 16,95 Euro und der elektrisch beheizbaren Heizdecke für 29,95 Euro noch in die Röhre, wie sie auf Facebook offenbaren. „Bei uns in Bad Bramstedt gibt’s nie das, was ich hier sehe“, so eine Action-Kundin. „Im Moment sind die Regale fast alle leer!!“ Damit ist sie nicht alleine, wie Recherchen dieser Redaktion zeigen. Auch das passende elektrische Heizkissen für 19,95 Euro löste unter Kunden einen Hype aus. Hier sollten Verbraucher allerdings Vorsicht walten lassen.

Experten müssen immer wieder warnen

Denn immer wieder sind technische Geräte von Action auch von Rückrufen betroffen. Experten vom Verband für Elektrotechnik warnten nach einem Test eindringlich. Bei gleich fünf Produkten der Eigenmarke wurden so zuletzt „sicherheitstechnische Mängel“ festgestellt (mehr dazu hier >>>).

Auch Action-Kunden scheinen davon bereits Wind bekommen zu haben. Denn viele empfehlen jetzt keinen „all zu großen Akku“ für das Heizkissen zu verwenden. „Aus Sicherheitsgründen darf keine andere Powerbank genutzt werden. Das Kissen muss sich nach 45 Minuten automatisch abschalten und das passiert nur mit der Powerbank die dabei liegt. Wieso nicht gleich ein Kabel direkt zur Steckdose legen?“, mahnt auch der nächste Kunde zur Vorsicht. „Alle Heizdecken/Kissen müssen sich nach einer gewissen Zeit abschalten, damit es nicht zu einer Überlastung kommt und es einen Brand auslöst.“ Und das will doch nun wirklich niemand riskieren!