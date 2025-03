Action-Kunden reiben sich vorm Regal ungläubig die Augen – „Noch nie so gesehen“

Die niederländische Discounter-Kette Action wächst in Deutschland rasant. Zum Erfolgsrezept gehört, dass es für die Kunden immer etwas zu entdecken gibt. Jede Woche Mittwoch kommen 150 neue Artikel ins Angebot – zumindest sind das die offiziellen Informationen.

Die Realität sieht mitunter anders aus. So gibt’s jede Woche, wenn Action neue Angebote in den sozialen Medien bekanntgibt, die gleichen Reaktionen. Kunden berichten, dass es die begehrten und günstigen Artikel längst nicht überall gibt. Entsprechend groß ist auch das Staunen, als eine Mitarbeiterin des Discounters jetzt ganz frische Bilder veröffentlicht.

Action: Mitarbeiterin postet aus ihrer Filiale

Auf Facebook und Instagram betreibt die besagte Verkäuferin unter dem Namen „Sarah in Action“ spezielle Accounts, auf denen sie die Werbetrommel für ihren Arbeitgeber und dessen Waren rührt und auch mal Einblick hinter die Kulissen gibt. Nach eigenen Angaben ist Sarah seit 2012 bei Action beschäftigt, und zwar in einer Filiale in Norddeutschland. Ganz aktuell postete die junge Frau wieder neue Eindrücke – und sofort hagelte es Kommentare.

Neun Fotos mit prall gefüllten und wohlgeordneten Regalen präsentiert „Sarah in Action“ ihren Fans. Schreibwaren, Bastelmaterial, Deko, Wolle und vieles mehr ist da zu sehen. Die Filiale macht richtig was her. Doch viele Kundinnen reiben sich bei diesem Anblick ungläubig die Augen. „Wenn das mal bei unserem Action so wäre“, schreibt eine. Und eine andere: „Das nenne ich mal übersichtlich und ordentlich und vor allem gefüllt. Könnte in jedem Action so aussehen, wenn man möchte.“

Dass es längst nicht in jeder Action-Filiale so aussieht, lässt sich aus vielen weiteren Kommentaren ablesen: „Echt krass, SO voll und ordentlich hab ich das bei uns im Süden noch nie gesehen. Da sind die meisten der Regale nur komplett leer…“, berichtet eine Kundin.

Kundin frustriert: „Bei uns immer eine reine Katastrophe“

Eine andere schildert aus ihrer heimischen Filiale diese Eindrücke: „Bei uns immer eine reine Katastrophe, alles durcheinander, nichts sortiert, keine ordentliche Fächerverteilung, Wolle gibt es an zwei verschiedenen Stellen. Bei solchen Bildern ist man dann natürlich neidisch.“ Eine weitere Kundin stimmt mit ein: „So volle (und ordentliche) Regale würde ich mir auch wünschen. Da bekommt man ja alles. Bisher noch nie so gesehen in meiner Umgebung.“

Wie man sieht, ist das Einkaufen bei Action ein Wechselbad der Gefühle. Manche Kunden fühlen sich in ihrer Filiale wie in einem wohlsortierten Einkaufsparadies – und andere machen Woche für Woche die Erfahrung, dass die angepriesenen Waren einfach nicht auffindbar sind.