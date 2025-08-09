Preise bei Action wirklich niedrig? DAS steckt hinter dem Günstig-Hype

Discounter stehen für günstige Preise und ein breites Sortiment – doch nicht alle Anbieter halten, was ihr Image verspricht. Einer der bekanntesten internationalen Discounter ist Action, der mit seiner Vielfalt und besonders niedrigen Preisen wirbt. Doch wie günstig ist Action wirklich, und was steckt hinter seiner Preispolitik?

Marc Houppermans, ein Experte für Discounter, arbeitet für mehrere Unternehmen und berät weltweit. Zum Discounter-Riesen Action erklärt er gegenüber „SWR“: „Grundsätzlich hat Action das Ziel, der beste und niedrigste im Preis zu sein.“ Viele Kunden sehen Action tatsächlich als Schnäppchenparadies …

Günstige Angebote überzeugen Kunden

Action verkauft neben No-Name-Produkten auch bekannte Markenartikel zu günstigen Preisen. Beispielsweise kostet Ballongas hier 17,99 Euro, während es bei Mitbewerbern wie Globus 12 Euro mehr kostet. Dennoch bietet Action hauptsächlich Eigenmarken an, etwa „Hotel Royal“, „Saucee“ oder „Super Finn“. Laut Action wurden die ersten Eigenmarken vor mehr als zehn Jahren eingeführt.

+++Wusstest du es schon? Sie stecken hinter Action, Tedi & Co.+++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wie „SWR“ berichtet, erklärt Discount-Experte Marc Houppermans: „Oft findet man Produkte, die Ladenhüter sind, oder deren Firmen pleite gegangen sind, die für ganz günstige Preise übernommen werden können.“ So verkauft Action etwa Lego-Produkte zu niedrigen Preisen. Es handelt sich dabei jedoch häufig um ältere Modellserien, die teils schwer anderswo verfügbar sind.

Mehr Themen, die du spannend finden könntest:

Heiko Großner, General Manager von Action Deutschland, erklärt, dass Aktionen und Rabatte bei Wettbewerbern berücksichtigt werden. „Sollten wir feststellen, dass wir dauerhaft einen Artikel nicht zu dem Preis anbieten können, wie andere, würden wir diesen Artikel nicht weiterverkaufen“, sagt Großner. So positioniert sich Action weiterhin als kostengünstiger Anbieter, wenn auch mit klaren strategischen Überlegungen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.