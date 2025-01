Action-Kunden trauen ihren Augen nicht – „Traurig, aber wahr“

Der niederländische Non-Food-Discounter Action erfreut sich in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Das große Sortiment und die niedrigen Preise locken tagtäglich zahlreiche Kunden in die mittlerweile mehr als 500 Filialen in der Bundesrepublik.

Doch viele Kunden, die zu Beginn des neuen Jahres 2025 bei Action einkaufen waren, trauten im Laden ihren Augen nicht. In den sozialen Netzwerken häufen sich Fotos von Produkten, die wohl niemand um diese Zeit in den Action-Regalen erwartet hätte.

Action verkauft Oster-Deko im Januar

Weihnachten ist weniger als einen Monat her, kürzlich kauften alle noch Silvester-Böller und das neue Jahr 2025 ist gerade einmal zwei Wochen alt. Was braucht man Mitte Januar also am dringendsten? Nun – wenn es nach Action geht, lautet die Antwort offenbar: Oster-Deko!

Richtig gelesen: Oster-Deko! Dabei ist der Ostersonntag in diesem Jahr erst am 20. April – in mehr als drei Monaten! Dennoch sind die Regale in einigen Action-Filialen bereits in der ersten Januar-Hälfte voll mit Plüschkaninchen oder dekorativen Häschen, die Frühlingsblumen in den Händen halten. Sogar einige putzige gestrickte oder geflochtene Osternester für potenzielle Geschenke gibt es schon im Angebot.

„Total übertrieben“

Obwohl man es als Supermarkt- und Discounter-Kunde ja schon gewohnt ist, dass ab September bereits Weihnachtsdeko und Lebkuchen in den Regalen liegen, ist der Kontrast zwischen bitterkaltem Januarbeginn und Oster-Produkten in den Regalen dennoch für viele eine Spur zu drüber.

Das geht zumindest aus vielen Facebook-Kommentaren zu dem Thema hervor. Ein Auszug:

„Mein Hausdrachen erklärt mich für vollkommen Banane, wenn ich jetzt schon mit einem Häschen nach Hause komme.“

„Hey Leute, macht mal langsam. Wir haben Mitte Januar, was will man denn da mit Oster-Deko?“

„Ja, ich empfinde es auch so, aber wenn man sich jetzt nichts kauft, dann bekommst du zu Osterzeit nichts mehr. Traurig, aber wahr.“

„Total übertrieben, sorry. Mir geht das alles viel zu schnell. Mittendrin im Winter und dann denkt man schon an Ostern. Wo bleibt da die Vorfreude?“

„Für mich kommen die Oster-Sachen doch noch zu früh, kurz nach Weihnachten. Würde auch – weil Ostern dieses Jahr erst Mitte April ist – Ende Februar reichen“

Andere Kunden jedoch halten dagegen und befürworten den Zeitpunkt des Verkaufsstarts. Ihr Argument: Planungssicherheit. „So kann ich mich darauf einrichten, was ich für die Osterzeit für die Familie und Freunde bastle“, schreibt eine Userin auf Facebook.