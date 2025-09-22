Nächstes Hype-Produkt bei Action entlarvt! Kunden rennen Discounter Filialen ein

Wo Kunden einen Hype wittern, ist der nächste nicht weit! Zuletzt sorgten besondere Halloween-Artikel beim Discounter Action für einen regelrechten Kunden-Ansturm. Dabei handelte es sich um XXL-Gruselpuppen (mehr dazu hier >>>).

Ein neues Produkt sorgt bei der Non-Food-Discounter-Kette jetzt aber für neue Furore – und das ganz abseits der nahenden Herbst- oder gar Winter-Saison. Vielmehr löst jetzt ein praktisches Produkt bei Action einen Hype aus. Wer es bei Markenherstellern kauft, muss dafür richtig tief in die Tasche greifen.

Kunden rennen Action die Bude ein

Die Nachfrage nach dem Waschsauger der Marke „Beldray“ ist bei Action aktuell groß – das zeigen Recherchen dieser Redaktion in einer Facebook-Gruppe für Fans des Discounters. Fast jeder zweite Post drehte sich dieser Tage um das praktische Technik-Gerät, das Oberflächen wie Sofas oder Teppiche mit Wasser und Saugkraft von jahrzehntelangen Dreckspuren befreien soll.

Viele Hersteller haben sich bereits darin versucht, den orginalen Waschsauger von Hyla, der ab knapp 2.000 Euro aufwärts im Netz angeboten wird, zu kopieren. Wer bei Marken wie Kärcher schaut, muss immerhin auch knapp 150 Euro für den praktischen Sauger ausgeben. Action dagegen bietet seine Variante seit einigen Tagen zum Angebotspreis für schlappe 39,99 Euro in den Filialen an – zur großen Freude seiner Kunden. Die Rezensionen sind bislang trotz des Günstig-Preises mehr als zufriedenstellend. „Eine ganz klare Kaufempfehlung, ich bin mega begeistert, ich ekel mich gerade ein wenig auf welch schmutzigem Sofa ich so verbracht habe“, zog etwa eine Kundin bereits ihr Fazit.

Doch eines der Geräte zu ergattern – das stellt die Discounter-Fans derzeit vor eine große Herausforderung.

Produkt bereits vergriffen?

Denn in einer Facebook-Gruppe für Action-Fans fragen sich derzeit viele, wo es den Waschsauger überhaupt zu kaufen gibt. Während manche noch am Montag (15. September) berichteten, das Gerät in ihrer Filiale, so etwa in Nideggen oder im Essener Allee Center entdeckt zu haben, hoffen viele darauf, dass andere ihnen das gute Stück eventuell sogar nach Hause schicken.

Im Online-Auftritt ist der Waschsauger allerdings schon nicht mehr aufgeführt. Ist er also schon in vielen Filialen vergriffen? „Hab bei uns nachgefragt. Angeblich ist er nicht mehr lieferbar und aus dem Sortiment genommen“, offenbart eine. „Hier leider ausverkauft“, musste auch die nächste auf Nachfrage ernüchtert feststellen. Action selbst hält sich bei Auskünften um seine Produkte ja bekanntlich bedeckt. Viele Kunden hegen jetzt allerdings die Hoffnung, einen der begehrten Waschsauger zu ergattern, sobald das Angebot vorüber ist und sein Preis wieder auf 49,99 Euro steigt.

Wer aber dennoch einen Waschsauger in den eigenen vier Wänden ausprobieren und nicht auf das Discounter-Produkt warten will, dem empfiehlt es sich, mal bei dm oder Baumärkten wie Obi vorbeizuschauen. Hier werden Nasssauger schon für unter 20 Euro für wenige Stunden Nutzung vermietet.