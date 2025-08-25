Inder besucht Action in Deutschland – „Schrecklich“

Lohnt Action sich? Der niederländische Non-Food-Discounter hat sich in Deutschland mittlerweile einen Namen gemacht und ist in fast jedem größeren Ort zu finden. Von Haushaltswaren über Gartenartikel bis hin zu Beauty-Produkten finden Kunden hier eine breite Palette an Produkten – und das zu billigen Discount-Preisen.

Aber ist Action auch seinen Hype wert? Akshay, ein indischer Comedian, bewertet in einem Instagram-Reel das Unternehmen kritisch – und dabei kommt es gar nicht gut weg.

Mann aus Indien findet keine guten Worte zu Action

„Action ist wie Tedi mit Botox und Lip-Filler – es ist immer noch günstig und trashy (deutsch: wertlos, mit geringer Qualität oder Geschmack), aber ästhetischer“, beginnt der Comedian seinen Diss gegenüber dem Non-Food-Discounter. „Ich möchte, dass mein Zuhause wie ein Pinterest Board aussieht – aber ich habe 12 Pfund und einen Traum“, kommentiert er passend dazu unter den Beitrag. Doch das war noch nicht alles.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Akshay fallen außerdem die zahlreichen Plastik-Verpackungen auf, mit denen die Ware bei Action verpackt ist. „Ich bekam eine Zahnbürste aus Plastik, verpackt in Plastik, in einer Plastik-Tüte“, zieht der indische Comedian ein schonungsloses Urteil – „Ich packe sie immer noch aus“. Auch die billigen Preise machen ihn stutzig. Bei Action könne man quasi ein gesamtes Kinderzimmer für nur 12,99 Euro kaufen. „Die Krippe habe ich schonmal, jetzt brauche ich nur noch einen Sohn“.

„Hört sich schrecklich an“

Doch was sagen die Follower zu dem Diss, in dem der Comedian sich natürlich extra an dem sehr trockenen, klassisch deutschen, Humor bedient? „Ich war noch nie da, es hört sich schrecklich an, ich muss dahin“, kommentiert eine Userin mit einem Augenzwinkern unter dem Beitrag. Eine Nutzerin gibt zu, bei jedem Besuch fast den ganzen Laden leerzukaufen. „Die Preise und die Ästhetik sind unwiderstehlich“.

Mehr Nachrichten:

„Du kommst für die billigen Sachen, aber kaufst zu viel und benutzt es am Ende nie“, kommentiert ein User und schließt sich damit der in den Kommentaren vorherrschenden Meinung an, dass es bei Action jegliche Produkte gibt, an die man vorher gar nicht gedacht hat und selten nutzt. „Die Menschen, die dort arbeiten, sind tatsächlich ziemlich nett und die Kunden auch“, findet ein Nutzer. Ob Action empfehlenswert ist, liegt also letztendlich wohl im Auge des Betrachters. Der Spott von Akshay ist zumindest mit einem lachenden Auge zu sehen, schließlich ist er von Beruf Comedian.