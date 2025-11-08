Unser Autor findet: DIESER Discounter schlägt „Action“ um Längen

Der Discounter „Action“ ist voll im Trend. Ob Bastel-Utensilien, Zahnpasta, Autozubehör, Einrichtungsgegenstände oder Spielzeug – in dem Laden mit dem blau-weißen Logo bekommst du fast alles (sogar Tiernahrung). Doch ist „Action“ wirklich das derzeitige Non-Plus-Ultra auf dem Discounter-Markt. Oder gibt es noch andere, etwas unbekanntere Player, die vielleicht sogar noch besser sind als der niederländische Non-Food-Discounter aus Medemblik-Zwaagdijk-Oost. Dieser Autor hat einen anderen Favoriten.

Und zwar: „Thomas Philipps“. Der Discounter eröffnete bereits 1986 seine ersten beiden Filialen in Dinslaken und Geldern und ist auch noch heute besonders stark am Niederrhein vertreten. Produkttechnisch bietet das Unternehmen mit Sitz in Bissendorf eine ähnliche Palette an wie „Action“.

„Action“ oder „Thomas Philipps“? Das ist hier die Frage

Es gibt Gartengeräte, Dekogegenstände, Geschirr, Küchenutensilien, sogar Fahrradzubehör und Getränke sind hier zu finden. Preistechnisch unterscheidet sich „Thomas Philipps“ ebenfalls nicht groß von „Action“. Dafür aber ist der Discounter aufgeräumter. Während bei „Action“ alles so vollgestellt ist, dass teilweise nicht einmal die Verkäuferinnen und Verkäufer mehr wissen, wo etwas steht und man oftmals auf Nachfrage hin, nur den Rat bekommt, mal auf der einen oder anderen Seite des Ladens zu suchen, wirkt „Thomas Philipps“ deutlich aufgeräumter.

Dazu gibt es hier Dinge, die du bei „Action“ nicht (oder nur selten) findest. Holz für den Kamin beispielsweise, oder Rasendünger für den Garten. Dazu frische Pflanzen und weniger Krimskrams.

Natürlich ist es bei Discountern aber auch wie im echten Leben immer Geschmackssache. Die einen finden Aldi besser, die anderen Lidl. Und so dürften auch „Action“ und „Thomas Philipps“ jeweils ihre eigenen Fan-Gruppen haben. Und im Endeffekt kann die Konkurrenz ja nur gut für uns Kunden sein. Finden wir das gewünschte Objekt nicht im einen Laden, fahren wir eben in den anderen.