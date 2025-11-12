Kunden lachen über neues Action-Produkt: „Die Welt ist verloren“

Action-Kunden werden es kennen: Beim Stöbern stößt man auf die unterschiedlichsten Produkte – manchmal nützlich, manchmal weniger nützlich. Bei diesem Produkt, das auf den sozialen Medien präsentiert wird, geht es einem Kunden jedoch wohl etwas zu weit. Irritiert kommentiert er auf Facebook: „Ach du Schande, die Welt ist verloren.“

Die Rede ist von dem Spülmittelspender mit Schwammhalter, den es aktuell bei Action gibt. Das Gerät bietet einen Ort für den Schwamm, damit die Spüle ordentlich bleibt. Gleichzeitig hat das Gerät eine Pumpe, die man mit Spülmittel befüllen kann. Beim Spülen drückt man den Schwamm ganz einfach mehrmals auf die Fläche mit der Pumpe und bekommt dadurch ganz einfach die Seife direkt auf den Schwamm.

Action-Produkt schon in vielen Filialen ausverkauft

Aktuell wird das „Vileda“-Produkt für nur 2,99 Euro bei Action angeboten. Auch auf den sozialen Medien wird der Küchenhelfer vorgestellt. Auf einem Facebook-Beitrag von „Action Deals“ berichtet ein Nutzer, dass er das Produkt bei Action kaufen wollte, jedoch war „aber alles schon ausverkauft“.

Auch andere Kunden sind von dem Action-Produkt ganz und gar begeistert. Eine Userin berichtet: „Das ist super praktisch“. Ein anderer Nutzer schreibt, dass die Pumpe hilft, „Spülmittel zu sparen“. Jedoch kann die Werbung nicht alle Facebook-Nutzer abholen.

Kunden diskutieren auf Facebok

In den Kommentaren sind viele User verwirrt darüber, was für einen Nutzen das Produkt eigentlich haben soll. Demonstrativ postet ein User ein Bild von einer Flasche Spülmittel, die er über einen Schwamm hält, und fragt: „Und warum nicht so?“ Immerhin schafft es auch so die Seife auf den Schwamm – und das sogar ohne Pumpe! Eine weitere Nutzerin schreibt resigniert: „Die Leute kaufen alles.“

Über den Seifenspender scheiden sich die Geister. Auch auf TikTok diskutieren die Nutzer über das Produkt. Unter einem Video von „alexsparfuchs“ schreiben die Nutzer einerseits: „Das braucht doch kein Mensch“ und anderseits: „Habe ich gekauft, und finde es sehr praktisch.“

Bei einer Sache sind sich die User jedoch einig – jedenfalls auf Facebook. Der Schwamm, der in dem Werbevideo benutzt wird, hat schon bessere Tage gesehen. Schaudernd kommentiert eine Nutzerin: „Das neue Gerät… und der alte Schwamm!“ Eine andere Action-Kundin rät, dass ein neuer Schwamm „auch eine Option“ gewesen wäre, denn „dieser ist gestorben“.