Neuer Discounter auf dem Vormarsch – Action, Aldi und Co. schauen ganz genau hin

Kunden mit einem Hang zum Sparen haben mittlerweile die Qual der Wahl, was die verschiedenen Discounter angeht. Dabei können sie wählen zwischen Non-Food-Discountern wie Action, Tedi und Co., die ein breites Sortiment an Artikeln des täglichen Gebrauchs haben sowie zwischen Lebensmittel-Discountern wie Aldi, Lidl, Penny und Co., bei denen ihnen beim Einkauf von Obst, Brot und Co. ein Günstig-Versprechen gemacht wird.

Aber auch immer mehr neue Discounter aus dem In- und Ausland wollen Deutschland erobern und Action, Aldi und Co. Konkurrenz machen. Dazu zählt jetzt auch der deutsche Mitbewerber Thomas Philipps.

Müssen sich Action, Aldi und Co. warm anziehen?

Wem der Name Thomas Philipps jetzt noch nichts sagt, den können wir aufklären. Bei der Discounter-Kette mit Sitz in Bissendorf (Osnabrück) bekommen Kunden ähnlich wie beim Konkurrent Action alles was das Heimwerker-, Bastler-, Garten-, Deko- und Spielzeug-Herz begehrt, um nur einige Beispiele zu nennen. Das Unternehmen existiert bereits seit 1986.

Die Kette, die in Deutschland mittlerweile 260 Märkte umfasst, bietet laut Website Produkte der Kategorien „Hobby und Freizeit“, „Gesundheit und Körperpflege“, „Tierbedarf“, „Inneneinrichtung und Deko“, „Heim und Garten“, „Haushaltswaren“, „Weihnachtsartikel“, „Spielzeug“ und „Heimwerkerbedarf“ an. Wie der Discounter-Konkurrent von Action, Aldi und Co. jetzt allerdings gegenüber „Ruhr 24“ offenbarte, hat er Großes vor. Bis Ende diesen Jahres wolle er so bis zu zehn neue Filialen in ganz Deutschland eröffnen. Bislang ist die Kette vor allem in Ostdeutschland und NRW stark vertreten. Doch das soll sich ändern.

Ziele für 2026 anvisiert

Denn nicht nur in diesem Jahr will das Unternehmen aus Deutschland den Vormarsch einleiten. „Wir wollen auch zukünftig sinnvoll und vernünftig wachsen (…)“, erklärte Marco Fitz, Bereichsleiter Immobilien bei Thomas Philipps gegenüber „Ruhr 24“. Konkret habe man sich vorgenommen, weitere zehn Filialen im nächsten Jahr zu eröffnen um so künftig „landesweit unterwegs“ zu sein.

Diese Worte dürften Action-Kunden bekannt vorkommen. Das Unternehmen aus den Niederlanden breitet sich hierzulande auch immer weiter aus und blickt mittlerweile auf über 600 Filialen in ganz Deutschland. Kommen sich also gerade die Non-Food-Discounter bald in die Quere? Zugegeben: bei der Laden-Größe dürfte es eher weniger zu Reibereien kommen, eröffnete Thomas Philipps zuletzt Filialen der Größen-Ordnung 1700 bis 1800 Quadratmeter. Bei Action sind dagegen eher 1000 Quadratmeter die Norm.