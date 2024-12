Action, Aldi und Co. bekommen das Zittern – Konkurrent ist auf dem Vormarsch

Action, Aldi und Co. müssen sich in Acht nehmen! Die Discounter bekommen es derzeit mit einem Konkurrenten zu tun, der sich immer weiter in Deutschland ausbreitet.

Eine Billig-Discounterkette ist derzeit ordentlich am Expandieren, baut hierzulande immer mehr Filialen auf. Die Rede ist von Tedi. Der Non-Food-Discounter hat 84 Filialen des Konkurrenten Pfennigpfeiffer übernommen. Jetzt gibt es mehr als 2.000 Tedi-Standorte in Deutschland, wie der „Karlsruhe Insider“ berichtet. Action, Aldi und Co. bekommen also ordentlich Konkurrenz.

Action, Aldi und Co.: Unternehmen schauen ganz genau hin

Die neuen Filialen sind vor allem im Osten Deutschlands zu finden. Dort plant Tedi, sich rasant zu vermehren. Die Billig-Kette hat ambitionierte Ziele: In ganz Europa sollen bis 2030 insgesamt 5.000 Standorte vorhanden sein.

Auch interessant für dich: Aldi, Edeka, Kaufland und Co.: Riesen-Andrang vor Weihnachten – in diesen Phasen wird es besonders heftig

Und Tedi gibt ordentlich Gas: Im vergangenen Jahr eröffnete das Unternehmen 333 neue Filialen, davon 93 in Deutschland. Damit unterstreicht der Discounter seine führende Rolle im Non-Food-Handel. Der Fokus des Unternehmens dabei: Leer stehende Flächen in Innenstädten revitalisieren. So soll nicht nur der stationäre Handel belebt werden, sondern auch Stadtzentren attraktiv gemacht werden.

+++Edeka: Star geht in Berliner Filiale einkaufen – wie viel Geld er dort lässt, macht sprachlos+++

Hier möchte Tedi besonders expandieren

Tedi soll auch Interesse an ehemaligen Galeria-Kaufhof-Standorten haben. Besonders in strukturschwachen Regionen sollen die Tedi-Filialen mit einem Sortiment aus Haushaltswaren, Dekoration und Spielzeug eine wichtige Rolle spielen. Die Verbindung innerhalb der Heinig-Gruppe, zu der auch Woolworth gehört, bietet strategische Vorteile. Man darf gespannt sein, wie viele Filialen Tedi tatsächlich in Deutschland noch eröffnen wird.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Währenddessen schlackern Aldi-Kunden derzeit ordentlich mit den Ohren: Der Discounter dreht kräftig an der Preisschraube! Was da los ist, liest du hier>>>