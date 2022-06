9-Euro-Ticket: Bald ist Ende – der nächste Preisschock kommt

Von Juni bis August hat die Bundesregierung ein Flatrate-Angebot geschaffen, das viele Bus- und Bahnreisende nicht ausschlagen können: Für nur 9 Euro im Monat darf man bundesweit den Regio- und Nahverkehr nutzen.

Viele träumen davon, dass dies erst der Auftakt zu einer großen Verkehrswende in Deutschland wird. Das 9-Euro-Ticket könnte dann nicht nur eine Ausnahme in einem begrenzten Zeitraum sein, sondern vielmehr ein Modell für die Zukunft werden. So die Vision – doch in Wirklichkeit könnte es nach dem Mega-Angebot schon bald einen Preis-Rückschlag geben!

9-Euro-Ticket: Bald ist Schluss – der nächste Preisschock bahnt sich an

In einem Interview mit der „Bild am Sonntag“ sprach sich Grünen-Chefin Ricarda Lang dafür aus, dauerhaft günstige Monattickets anzubieten: „Wir lassen jetzt untersuchen, ob Menschen wegen des Tickets wirklich vom Auto auf die Bahn umsteigen. Sollte das so sein, müssen wir in der Koalition unbedingt darüber reden, wie wir an diesen Erfolg anknüpfen können.“

Klingt verheißungsvoll für die ÖPNV-Nutzer, aber auch nach rosa Brille. Tatsächlich dürfte den Kunden nämlich ein echter Preisschock bevorstehen!

--------------

Das ist das 9-Euro-Ticket:

Das 9-Euro-Ticket gilt jeweils in den Monaten Juni, Juli und August

Das Ticket berechtigt zur Fahrt im öffentlichen Nahverkehr sowie den Nahverkehrszügen der Deutschen Bahn in der 2. Klasse.

Die Kunden dürfen dagegen nicht mit ICE, IC oder dem Flixtrain fahren

Das 9-Euro-Ticket kann online gebucht oder am Automaten gekauft werden

Kinder unter sechs Jahren dürfen kostenfrei reisen

Hunde oder Fahrräder sind nicht kostenfrei. Für sie muss ein Zusatzticket gelöst werden

--------------------

Die Inflation schlägt auch bei Bus und Bahn nach 9-Euro-Ticket zu

Davon jedenfalls geht Experte Ingo Wortmann aus. Er ist Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). In einem Interview dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Wortmann nüchtern mit Blick die Zeit nach dem 9-Euro-Ticket: „Wir werden auf die alten Ticketpreise und Rahmenbedingungen zurückfallen, vor allem weil auch wir als Branche die Kostensteigerungen der Energiepreise schultern müssen“.

Preisschock nach 9-Euro-Ticket? Foto: picture alliance / Markus Mainka | Markus Mainka

Damit aber nicht genug! Mittelfristig müsse man die fehlenden Gelder auf die Fahrpreise umschlagen, prognostiziert Wortmann. Die Alternative zur Preissteigerung klingt nicht besser: Das Angebot müsste sonst eingeschränkt werden.

---------------------

Weitere Artikel zum 9-Euro-Ticket:

---------------------

Preissteigerung nach 9-Euro-Ticket: Schlag für die Kunden

Die Ticketpreise werden nicht direkt zum 1. September steigen, aber auf eine dauerhafte Entlastung wie nun beim 9-Euro-Ticket sollten die Kunden aktuell wohl nicht hoffen. In den nächsten Preisrunden dürfte die allgemeine Inflation auch bei den Fahrpreisen spürbar werden.

Deutsche Bahn: Kunden irritiert – muss das 9-Euro-Ticket vom Zugbegleiter entwertet werden?

Bei der Deutschen Bahn gab es wegen des 9-Euro-Ticket zuletzt große Verwirrung. Hier alle Einzelheiten!(mag)