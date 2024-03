5-Euro-Münze in Deutschland offiziell ausgegeben – so sieht sie aus

Moment – eine 5-Euro-Münze? Da kann doch irgendwas nicht stimmen…

Eigentlich gibt es in Münzform doch nur Cent-Beträge sowie die 1- bzw. 2-Euro-Münze. Ab 5 Euro geht es normalerweise in Scheinen weiter. Naja – aber eben nur normalerweise.

Denn der Bund beglückt Münz-Sammler Jahr für Jahr mit speziellen Sonderexemplaren an Euro-Münzen, die in limitierter Auflage geprägt werden und somit natürlich in einigen Jahren auch über einen gewissen Sammlerwert verfügen. Wie beispielsweise eben die besagte 5-Euro-Münze.

Und keine Sorge – übersehen kannst du das seltene Stück nicht. Du erkennst es unter tausenden Münzen sofort!

Besondere 5-Euro-Münze – daran erkennst du sie

Denn diese Münze ist silber-grün. Ja, grün! Auf der silbernen Vorderseite prangt der ebenfalls silberne Bundesadler unter dem „5 Euro“-Schriftzug – während auf der Rückseite auf silbernem Grund eine knallgrüne Heuschrecke abgebildet ist. Genauer gesagt: Ein Grünes Heupferd. Die Insekten gehren zu den größten Heuschrecken Mitteleuropas, können 3,6 bis 4,2 Zentimeter lang werden.

Schön und gut – aber was sucht ein Insekt auf einer seltenen 5-Euro-Münze? Nun, der Bund hat 2022 mit einer neunteilige Sammler-Serie aus besonderen 5-Euro-Münzen begonnen, die allesamt unter dem Motto „Wunderwelt der Insekten“ stehen. Alle haben die gleiche Vorderseite mit dem silbernen Adler – aber auf der Rückseite ist stets eine originalgetreu kolorierte Abbildung einer heimischen Insekten-Art abgebildet.

Die 5-Euro-Münze mit dem Grünen Heupferd. Foto: BVA

Seit Donnerstag (7. März 2024) gibt es nun auch die beschriebene Variante mit dem Grünen Heupferd. Und sie soll nicht die letzte sein.

Nach der Heuschrecken-Münze werden im Jahre 2024 noch die drei finalen Exemplare der Serie folgen – die Hainschwebfliege (13. Juni), der Hirschkäfer (26. September) und die Steinhummel (7. November).