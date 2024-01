5.000 Euro für alte Pfennig-Münze? Wenn du noch Deutsche Mark besitzt, solltest du genau hinsehen

Neues Jahr, neues Glück? Viele schieben ihre Vorsätze und Wünsche ins neue Jahr hinein. Doch wie wäre es, schon vorher einen großen Fang zu machen? Jetzt lohnt es sich, genau auf hinzuschauen. Dann könntest du nämlich mit einem gut gefüllten Portemonnaie ins Jahr 2024 starten. Und das alles wegen einer Münze.

Wer noch Deutsche Mark besitzt, der sollte jetzt genau aufpassen. Denn auch alte DM-Münzen können heute enorm viel wert sein.

DM-Münzen tausende Euro wert?

Obwohl zum Jahreswechsel ins Jahr 2002 der Euro als Währung in Deutschland eingeführt wurde, so haben viele Deutsche ihre alten DM-Münzen behalten. Sei es aus sentimentalem Wert, Faulheit oder weil sich einige Menschen schon gedacht haben, dass der Wert der alten Währung mal steigen könnte: Viele besitzen immer noch das Geld aus vergangener Zeit. Laut „Statista“ sind noch Banknoten im Wert von rund 5,7 Milliarden D-Mark und DM-Münzen im Wert von etwa 6,57 Milliarden D-Mark im Umlauf.

Als Faustregel hält die „MDM Münzgesellschaft“ fest: „Nicht jede alte D-Mark-Münze ist gleich viel wert. Grundsätzlich gilt: je seltener und besser erhalten die Münze, desto höher ist meist der Wert, den Liebhaber dafür zahlen.“

Zu den besonders wertvollen Stücken gehören einige 2-Pfenning-Münzen, die vor dem Jahr 1968 geprägt wurden. Während davon rund 40 Mio. Stück 2 Pfg. 1969 in Eisen geprägt wurde, sind nur ca. 500 Stück in Kupfer entstanden. Der Katalogpreis für gut erhaltene reine Kupfermünzen betrug 2007 bereits zwischen 2.000 bis hin zu satten 5.000 €, so „MDM“. Nachschauen lohnt sich also allemal!

Besitzt du eine D-Mark Gedenkmünze?

Gedenkmünzen in bester Erhaltung sind für Sammler schwer zu finden. Deshalb werden einige besonders hoch gehandelt. Insbesondere die 5-DM-Münzen, die z.B. Friedrich von Schiller, Joseph Freiherr von Eichendorff oder Marktgraf von Baden zeigen, sind teilweise über 200 € wert. Auch einige 10-DM-Münzen werden für ein Vielfaches ihres Wertes gehandelt. Welche das sind, erfährst du hier.

Also gilt: Ein Blick in den alten Geldbeutel oder in die Kiste auf dem Dachboden könnte sich durchaus noch lohnen. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du einen kleinen Schatz oder doch nur Nostalgie in den Händen halst, empfiehlt die „MDM Münzhandelsgesellschaft“: „Um zu erfahren, wieviel genau die gefundene oder geerbte D-Mark-Münze wert ist, lohnt es sich vor allem einen Blick in offizielle Münzkataloge, die in Bibliotheken oder Internet eingesehen werden können und auch im Buchhandel erhältlich sind zu werfen.“