49-Euro-Ticket: Neues Upgrade für Studenten – das musst du jetzt wissen

Studenten, aufgepasst: Beim 49-Euro-Ticket soll es jetzt ein besonderes Angebot geben. Die Rede ist von einer „Upgrade-Lösung“.

Das 49-Euro-Ticket steht in den Startlöchern. Am 1. Mai ist es so weit und der Nachfolger des so beliebten 9-Euro-Tickets wird eingeführt. Dabei soll es auch ein Angebot für Studierende geben, wie der Vorsitzende der Länder-Verkehrsminister, Oliver Krischer (Grüne) aus NRW, sagt. Es soll zunächst eine „Upgrade-Lösung“ angeboten werden.

49-Euro-Ticket gilt bundesweit im Nahverkehr

Heißt: Als Student musst du ausgehend vom Betrag deines Semestertickets nur die Differenz bis zum Preis von 49 Euro für das Deutschlandticket zahlen. Für eine dauerhafte und bundesweite einheitliche Einbeziehung der Tickets für Studenten in das 49-Euro-Ticket ist ein Arbeitsprozess vereinbart worden. Es müssen allerdings noch rechtliche Fragen geklärt werden. Krischer betont, dass Studenten „eine ganz entscheidende Kundengruppe“ sind.

Das 49-Euro-Ticket ist ein digital buchbares, monatlich kündbares Abonnement. Es gilt bundesweit im Nahverkehr. Man darf gespannt sein, wie viele von dem Angebot letztendlich tatsächlich Gebrauch machen. (mit dpa).