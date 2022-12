49-Euro-Ticket kommt – aber DAS wäre Kunden noch lieber

Das 49-Euro-Ticket kommt! Der Nachfolger des 9-Euro-Tickets wird sehnsüchtig erwartet. Doch es gibt eine Option, die vielen Kunden wohl noch lieber wäre.

Für viele Bahnreisende war diese Meldung am Donnerstagabend (8. Dezember) eine große Erleichterung: Das 49-Euro-Ticket soll laut Kanzler Scholz „sehr zügig“ kommen. „Wir haben jetzt alle Hürden beseitigt, so dass die Verantwortlichen in den Ländern und den Verkehrsunternehmen jetzt alles daran setzen können, dass das auch schnell und zügig vorangeht.“

49-Euro-Ticket: Zuletzt Streit um Finanzierung

Das Deutschlandticket für Busse und Bahnen im Nahverkehr für einen Einführungspreis von 49 Euro im Monat soll im neuen Jahr an den Start gehen. Für 49 Euro können Reisende demnach den Nahverkehr in ganz Deutschland nutzen. Es soll an das beliebte 9-Euro-Ticket anknüpfen. Zuletzt hatte es Streit um die Finanzierung des bereits im Grundsatz geplanten Tickets durch Bund und Länder gegeben. „Wir sind heute so weit, dass wir sagen können: Die finanziellen Grundlagen dafür sind gelegt“, sagte der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).

Das 49-Euro-Ticket, es kommt also. Doch für einige wäre eine andere Ticket-Option durchaus sinnvoller. Unter einem Facebook-Beitrag dieser Redaktion diskutierten die User fleißig über die Einführung des neuen 49-Euro-Tickets. „49 Euro für das Deutschlandticket ist zwar okay, aber mir würde 29 Euro ein Bundesland reichen. Also zwei Tickets zur Auswahl. Bundesweit oder in einem Bundesland gültig“, schreibt ein User. „Mir persönlich hätte die Option eines zweiten, günstigeren Tickets, was nicht bundesweit gültig wäre, besser gefallen“, schreibt eine andere Person.

Weitere Themen:

Weitere Kommentare unter dem Beitrag:

„Hier kann man keine Personen, Fahrräder oder Kinder mit drauf nehmen. Beim Abo im VRR Verbund ist das teilweise anders (Tickets 2000).“

„Kann sich kaum ein Harzt IV Empfänger leisten, weil das ist voll teuer.“

„Viel zu teuer brauch ich nicht.“

Bleibt abzuwarten, wann das Deutschlandticket letztendlich dann auch an den Start geht.