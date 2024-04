20-Euro-Münze jetzt offiziell auf dem Markt – sie ist mehr wert, als du denkst

Kleingeld und Euro-Münzen sind für viele Menschen ein zweischneidiges Thema. Einerseits „macht Kleinvieh auch Mist“, wie es so schön in Bezug auf den Wert von Kleingeld heißt – andererseits können viele Euro-Münzen im Geldbeutel auch ganz schön nerven. Zum Beispiel, wenn es an der Kasse beim Einkaufen schnell gehen soll.

Während also jeder von uns eine Menge 1- oder 2-Euro-Münzen mit sich herumträgt, ist eine neue 20-Euro-Münze wohl nicht ganz so verbreitet. Die vom Bundesverwaltungsamt herausgegebene Münze ist schon jetzt mehr wert, als ihr aktueller Nennwert es besagt. Sie zu besitzen, könnte sich also lohnen.

20-Euro-Münze zu speziellem Anlass

Die neue 20-Euro-Münze wurde zum 300. Geburtstag des Philosophen Immanuel Kant, der am 22. April 1724 das Licht der Welt erblickte, entwickelt. Sie wiegt 18 Gramm, hat einen Durchmesser von 32,5 Millimeter und ist aus Sterlingsilber hergestellt.

Die Rückseite der Münze zeigt den Bundesadler, dazu der Schriftzug „Bundesrepublik Deutschland“, die Wertziffer und Wertbezeichnung. Außerdem sind das Prägezeichen J für Hamburg, die Jahreszahl 2024 sowie die 12 Europasterne und die Aufschrift „Silber 925“ eingraviert.

Die 20-Euro-Münze „Immanuel Kant“. Foto: Bundesverwaltungsamt

Auf der Bildseite der Münze ist ein berühmtes Zitat von Kant zu lesen („Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir“), dazu sind seine Lebensdaten und seine Silhouette vor einem kreisrunden Feld, das einen Nachthimmel mit Sternen darstellen soll, abgebildet. Das Design der 20-Euro-Münze stammt von dem tschechischen Künstler Martin Dašek.

20-Euro-Münze für über 20 Euro zu kaufen

Die 20-Euro-Münze in Gedenken an Immanuel Kant wird seit Freitag (11. April) herausgegeben. Du kannst sie bei gängigen Münzportalen online bestellen, musst dafür allerdings mehr als 20 Euro investieren.

So kommen häufig einige Euro an Versandkosten hinzu. Doch wer weiß, vielleicht lohnt sich die Investition und irgendwann ist diese Münze noch mehr wert. Vor allem etwaige Fehlprägungen können den Preis hochtreiben, wie du hier lesen kannst.