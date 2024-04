20-Euro-Münze kommt schon bald auf den Markt – das Motiv sollte jeder Deutsche kennen

Eine neue 20-Euro-Münze kommt noch in diesem Jahr auf den Markt! Sammler können sich schon mal freuen. Denn dieses Sammlerstück gedenkt einer ganz großen deutschen Persönlichkeit. Zum 125. Geburtstag bekommt diese jetzt ein eigens ihm gewidmetes Geldstück.

Versilbert mit 925-er Silber und sogar mit kolorierter Bildseite ist diese 20-Euro-Münze schon etwas ganz Besonderes. Doch noch viel wichtiger: Erkennst du den Mann, der auf ihr abgebildet ist?

20-Euro-Münze gedenkt großem Deutschen

Die Zahlseite sieht bei Gedenkmünzen immer etwas anders aus. Bei dieser ist die Zahl „20“ besonders groß und präsent abgebildet. Auch der Schriftzug „Bundesrepublik Deutschland“ wird hier zentriert und ist nicht am Rand eingeprägt. Die Bildseite ist allerdings noch interessanter.

So sieht man hier das Profil eines männlichen Gesichtes, daneben zwei Kinder in Bücher vertieft. Hinter ihnen befindet sich ein überdimensionierter Stapel Bücher, bunt in Rot, Gelb, Blau und Grün. Die Titel dürften dir bekannt vorkommen:

„Das Doppelte Lottchen“

„Emil und die Detektive“

„Pünktchen und Anton“

„Die Konferenz der Tiere“

„Das fliegende Klassenzimmer“

Na, klingelt es schon bei dir?

20-Euro-Münze: „125. Geburtstag Erich Kästner“

Ja richtig! Diese Gedenkmünze ist dem großen Schriftsteller Erich Kästner gewidmet. Zum 125. Geburtstag des Autors wird am 5. September eine 20-Euro-Münze herausgegeben. Sie ist eine Hommage an die größten Werke des Deutschen, der von 1899 bis 1974 lebte.

Er ist einer der meistübersetzten und international bekannten Autoren des 20. Jahrhunderts. Die Bildseite der kolorierten Münze hat Jordi Truxa aus Neuenhagen bei Berlin entworfen.