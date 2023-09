2-Euro-Münzen werden für 15.000 Euro gehandelt – wer hat diese Fehlprägungen?

Eine 2-Euro-Münze gegen 15.000 Euro tauschen – klingt zu schön, um wahr zu sein? Bei Ebay sowie auf anderen Verkaufsplattformen waren genau solche Angebote zuletzt tatsächlich inseriert. Wie kann das sein?

Immer wieder werden seltene Euro-Münzen von Sammlern für Hunderte oder gar Tausende Euro gehandelt. Häufig handelt es sich dabei um Sonderprägungen, die nur in geringer Stückzahl produziert wurden und daher enorm selten sind. Speziell wenn es sich um Sonderprägungen aus kleineren Staaten wie San Marino, Monaco oder dem Vatikan handelt, werden bei Sonderprägungen von 2-Euro-Münzen meist nur ein paar Tausend Exemplare geprägt.

2-Euro-Münzen plötzlich extrem viel wert

Jahre später sind diese Euro-Münzen dann ein kleines Vermögen wert. Experten handeln mit ihnen auf Tauschbörsen im Internet. Nicht selten gehen dabei für eine einzelne Münze mehrere Tausend Euro über den Tisch.

Doch es sind nicht nur Sonderprägungen, die einen hohen Wert erreichen können. Auch Fehlprägungen können im Laufe der Zeit unter Sammlern extrem begehrt sein. Bei Fehlprägungen handelt es sich um Münzen, bei deren Produktion sich so mancher Fehler eingeschlichen hat.

Dies trifft auch auf besagte 2-Euro-Münzen zu, die in jüngerer Vergangenheit bei Ebay und Co. mehrmals für knapp 15.000 Euro gehandelt wurden. Was macht diese Münzen so wertvoll?

Das macht die 2-Euro-Münze so wertvoll

Der silberne Rand rund um die goldene kreisförmige Mitte wurde bei diesen Exemplaren zu tief gepresst. Besonders wertvoll sind diese Exemplare, wenn sie aus Zwergstaaten wie San Marino oder Monaco kommen. Denn dort werden wie zuvor erwähnt vergleichsweise wenige Münzen geprägt. Und weil diese Exemplare so besonders selten sind, sind sie gleichzeitig so besonders wertvoll.

Ein Blick in den eigenen Geldbeutel kann sich also äußerst bezahlt machen. Mit ein bisschen Glück trägt man Euro-Münzen bei sich, die das Tausendfache ihres eigentlichen Wertes einbringen können.