2-Euro-Münze hunderte Euro wert – Menschen tragen sie in der Tasche, ohne es zu ahnen

Auch wenn die eigene finanzielle Lage derzeit nicht so rosig aussehen mag, lohnt sich ein Blick in den Geldbeutel. Dort kann es ausgerechnet das Münzfach sein, das dem Portemonnaie-Inhaber einen unverhofften Schatz einbringen kann. Denn derzeit sind so manche 2-Euro-Münzen im Umlauf, die deutlich mehr wert sind als nur 2 Euro.

Für gewöhnlich wünschen Menschen sich vermutlich, dass im eigenen Portemonnaie eher das Fach mit den Geldscheinen gut gefüllt ist. Die Euro-Münzen werden häufig als lästiges Gewicht wahrgenommen – ohne großen Wert. Doch bei manchen 2-Euro-Münzen ist das Gegenteil der Fall. Sie werden mittlerweile für mehrere hundert Euro gehandelt.

2-Euro-Münze enorm im Wert gestiegen

Dabei handelt es sich um Münzen aus dem Vatikan. Auch der Kleinstaat darf seine eigenen Münzen prägen. Weil die Euro-Münzen aus dem Vatikan nur in kleiner Stückzahl geprägt werden, haben sie unter Sammlern häufig einen irren Wert.

Das trifft auch auf eine Sonderprägung zu, die anlässlich des Weltjugendtags im Jahr 2005 geprägt wurde. Auf der Münze ist der Kölner Dom sowie der Stern von Bethlehem zu sehen. Auf Tauschbörsen im Internet wird die seltene 2-Euro-Münze derzeit für rund 300 Euro gehandelt. Wer die Münze mit Dom und Stern in der Tasche trägt, könnte sich also unter Umständen ein schönes Taschengeld dazuverdienen.

Euro-Münzen: Fehlprägungen besonders wertvoll

Noch viel wertvoller sind regelmäßig Fehlprägungen von Euro-Münzen. Dies sind Münzen, bei deren Produktion so einiges schiefgegangen ist. Da wäre zum Beispiel das berühmte „Spiegelei“ (hier alle Infos zu der Münze). Dabei handelt es sich um eine 2-Euro-Münze, bei der der goldene Kreis in der Mitte eine ovale Form annimmt und in den silbernen Rand hineinragt.

Auch ein sogenannter Euro-Rohling wird immer mal wieder auf Plattformen wie Ebay angeboten (hier alle Hintergründe). Ein Euro-Rohling ist eine 1-Euro-Münze oder 2-Euro-Münze, bei der schlichtweg die zentrale Prägung vergessen wurde.