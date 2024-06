Diese 2-Euro-Münze schlummert in vielen Geldbeuteln – sie wird für Hunderte gehandelt

Auf den ersten Blick wirkt diese 2-Euro-Münze wie eine ganz alltägliche Münze, die sich in jedem Geldbeutel finden lässt, aber sie ist etwas ganz Besonderes. Nicht ohne Grund wird sie auf verschiedenen Online-Börsen für hunderte Euro gehandelt. Der innere Teil der Münze verrät, was an ihr so begehrenswert ist.

Bei der 2-Euro-Münze handelt es sich nämlich um eine Umlaufmünze mit Gedenkcharakter. Die Bundesregierung hatte die Münze in Auftrag gegeben, um an Karl den Großen zu erinnern und ihn anlässlich seines Geburtstags zu würdigen.

+++ 2-Euro-Münze aus Deutschland für Hunderte Euro gehandelt – auf dieses Detail kommt’s an +++

2-Euro-Münze: Beliebt bei Sammlern

Der Geburtstag von dem König der Franken jährte sich nämlich im Jahr 2023 zum 1.275 Mal und um dies zu feiern, wurde die 2-Euro-Münze entworfen. Diese wurde am 30. März 2023 herausgegeben. Ihre Bildseite ist auch sehr markant und wurde von dem Künstler Tobias Winnen aus Berlin gestaltet.

Auf der Bildseite bzw. der nationalen Seite der 2-Euro-Münze sind zwei zeitgenössische Bildelemente kombiniert. Das persönliche Monogramm des Kaisers und das Oktogon des Aachener Doms. Darunter befindet sich eine Prägung mit den Daten von dem Geburts- und Todesjahr von Karl dem Großen. Sowohl findet man eine Prägung des Ausgabejahres 2023 als auch die Länderkennung „D“ für das Ausgabeland Deutschland.

+++ 10-Euro-Münze passend zur Hochwasser-Katastrophe – Regierung gibt grünes Licht! +++

Trotz ihrer immensen Besonderheit wurde die Münze ganz normal in den Zahlungsverkehr integriert. Aufmerksame Personen, die zufällig an die Münze geraten, können sich jedoch freuen, denn unter Sammlern ist die 2-Euro-Münze sehr viel wert. Dabei ist sie im Zahlungsverkehr lediglich 2 Euro wert.

Gedenken an Karl den Großen

Auf Ebay bietet so zum Beispiel ein Münzhändler die 2-Euro-Münze für 350 Euro an. Auch andere Nutzer auf Ebay bieten die begehrte Münze für ähnlich hohe Summen an. Die Gedenkmünze scheint bei Sammlern große Beliebtheit zu genießen.

Mehr Themen:

Wenn man das nächste Mal eine 2-Euro-Münze beim Einkauf erhält, sollte man also besonders auf die Bildseite der Münze achten. Mit etwas Glück handelt es sich ebenfalls um eine der seltenen Münzen.