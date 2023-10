Euro-Münze kann dich reich machen – wenn sie dieses Symbol zeigt

Du empfindest das Kleingeld in deinem Portemonnaie oft als lästig? Das wird sich schlagartig ändern, falls du diese 2-Euro-Münze bei dir trägst.

+++ Euro-Scheine besonders wertvoll, wenn dieses Detail abgedruckt ist +++

Vermutlich hast du schon häufiger davon gehört, dass es immer mal wieder besondere Euro-Münzen gibt, die von Sammlern für ein Vielfaches ihres eigentlichen Wertes gehandelt werden. Diese Münzen sind plötzlich so viel Wert, weil sie nur in limitierter Stückzahl in den Umlauf gebracht worden sind. Und was selten ist, ist wertvoll.

Euro-Münze jetzt enorm wertvoll

Häufig werden solche Euro-Münzen für 100 bis 200 Euro gehandelt. Das allein sind schon stolze Beträge für Münzen, die eigentlich deutlich weniger wert sein sollten. Doch es gibt auch ein paar Exemplare, die für noch viel mehr Geld die Besitzer wechseln.

Auch interessant: Diese Euro-Münze macht ihre Besitzer reich – 2-Euro-Stück jetzt tausende Euro wert

Dies trifft auf einige Euro-Münzen aus kleinen Staaten wie San Marino oder dem Vatikan zu – oder eben aus Monaco, wie unser konkretes Beispiel zeigt. Im November 2015 entschloss das Fürstentum sich dazu, zu Ehren des 800-jährigen Geburtstages des ersten Schlosses auf dem Felsen von Monaco eine Sonderprägung prägen zu lassen.

Rund 10.000 2-Euro-Münzen mit dem Schloss wurden daraufhin geprägt. Ihr Wert liegt mittlerweile deutlich über jenen 2 Euro. Auf verschiedenen Tauschbörsen im Internet werden die Münzen für Preise zwischen 3.000 und 6.000 Euro gehandelt.

Wie du siehst, kann sich ein Blick in den eigenen Geldbeutel immer lohnen. Mit ein bisschen Glück trägst vielleicht auch du so manchen Schatz mit dir rum, ohne es zu wissen.

Wertvolle 2-Euro-Münzen

Es gibt einige weitere 2-Euro-Münzen aus Monaco, die mittlerweile einen immensen Wert haben. Unter Sammlern ist zum Beispiel eine 2-Euro-Münze mit dem Konterfei von Fürstin Gracia Patrica (besser bekannt als Grace Kelly) aus dem Jahr 2007 sehr viel wert. Eines dieser Exemplare wurde bereits für 2.000 Euro verkauft.

Außerdem gibt es eine begehrte 2-Euro-Münze aus Monaco aus dem Jahr 2021 zu Ehren des Hochzeitstages von Fürst Albert und Charlène. Ein Jahr später wurde zudem eine Sonderprägung zum Geburtstag von Albert I. in dem Umlauf gebracht. Für beide Exemplare zahlten Sammler bereits tausende Euro.