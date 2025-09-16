Nicht nur 2-Euro-Münzen! Diese Sammel-Schätze bringen Millionen

Eine 2-Euro-Münze im Geldbeutel finden und auf einen Schlag 100.000 Euro reicher sein? Das klingt für viele zu schön um wahr zu sein. Viele besondere Münz-Exemplare lassen sich auf Online-Plattformen wie eBay finden, die angeblich Tausende von Euros wert sein sollen. So etwa die Grace-Kelly-Münze. Mehr dazu erfährst du hier >>>

So eine besondere 2-Euro-Münze im Portemonnaie zu finden, gilt laut Experten aber eher als unwahrscheinlich. Anders sieht es dagegen bei Sammlerstücken wie Spielzeug aus vergangenen Tagen aus. Hast du vielleicht eins der Stücke in deinem Keller oder auf deinem Dachboden liegen?

Nicht nur 2-Euro-Münzen bringen Tausende Euros

Wer noch eine alte Schallplatte oder Kassette von den Großeltern oder aus Kindheitstagen bei sich zu Hause rumliegen hat, sollte jetzt hellhörig werden. Während limitierte Kassetten gerade mal bis zu 30 Euro einbringen, können besondere Schallplatten die Kasse einmal mehr zum Klingen bringen. So ging Michael Jacksons Album „Thriller” schon für bis zu 100 Euro weg. Etwas mehr bringen da alte Retrokisten mit Limonadenflaschen beliebter Marken wie Pepsi oder Coca Cola, die je nach Zustand und Alter für bis zu 150 Euro an Sammler weggehen. Auch alte Brotdosen von Oma mit besonderen Motiven können zwischen 30 und 100 Euro bringen.

Du hast noch alten Weihnachtsschmuck auf dem 19. Jahrhundert auf deinem Speicher rumliegen? Dann solltest du jetzt unbedingt mal genauer hinsehen. Denn seltene Kugeln, etwa im Biedermeier-Stil, könntest du für bis zu 250 Euro an den Mann bringen.

Kinder der 90er aufgepasst!

Kinder der 90er dürften bei Spielzeug-Namen wie Furbys oder Tamagotchis hellhörig werden. Für bis zu 50 Euro gehen die Begleiter aus Kindertagen heutzutage weg. Wer davon absah, mit den sprechenden Kuscheltieren zu spielen und limitierte Exemplare noch original verpackt im Keller liegen hat, könnte für seinen Furby sogar noch bis zu 1.000 Euro abstauben.

Richtig reich können dagegen Ü-Ei-Fans werden. Wer von seinen Großeltern oder Eltern etwa den Nachtwächterschlumpf von 1979 vererbt bekam, könnte die Figur für sagenhafte 12.000 Euro verkaufen. Noch wertvoller sind dagegen unter anderem alte Kinderbücher oder Comichefte. So könnte die veröffentlichte Erstausgabe von Harry Potter von 1997 laut Experten mittlerweile bis zu 37.000 Euro wert sein. Das Debütheft von Superman von 1938 stellt diesen Sammlerwert sogar noch weit in den Schatten. Das begehrte Comicheft wechselte 2021 für sage und schreibe 100.000 Dollar (umgerechnet über 84.000 Euro) den Besitzer.

Ungeschlagen sind allerdings Pokémon-Originalset aus den 1990er-Jahren. So steht der Sammelwert der Karte „Pikachu-Illustrator“ aufgrund seiner Limitierung von gerade mal 39 gedruckten Karten bei Millionen. 2022 wurde sie so für 4,6 Millionen verkauft. Du solltest also keine Zeit verlieren und zu Hause bzw. bei deiner Verwandtschaft mal einen Blick in verstaubte Kisten werfen. Vielleicht findest auch du das ein oder andere Sammlerstück, um das sich auch die Experten von Bares für Rares reißen würden.