2-Euro-Münze für tausende gehandelt – wenn sie dieses Symbol zeigt

Nicht jede Münze ist so viel wert wie die nächste und auch nicht nur so viel wie die Zahl, die ihr eingeprägt wurde. So kann eine 2-Euro-Münze einem Sammler auch mal gut und gerne ein paar Hundert Euro wert sein. Vorausgesetzt natürlich, sie ist besonders selten. Ein Beispiel dafür wäre etwa eine Gedenkmünze oder auch eine Fehlprägung.

So ist auch diese 2-Euro-Münze, die im Netz nun für ein Vielfaches angeboten wird, eine echte Rarität. Dabei ist sie gerade erst ein paar Monate auf dem Markt.

Neue 2-Euro-Münze auf dem Markt

Das Bundesfinanzministerium hat eine ganz besondere 2-Euro-Münze vorgestellt, die am 21. März diesen Jahres erschien. Vor allem für Deutsche hat sie eine große Bedeutung. Denn die 2-Euro-Münze gedenkt der Paulskirchenverfassung, die am 27. März 1849 durch die Nationalversammlung beschlossen wurde. Sie war der erste Entwurf einer gesamtstaatlichen und demokratischen Verfassung Deutschlands. Sie wird auch Verfassung des Deutschen Reiches oder auch Frankfurter Reichsverfassung genannt.

Die Bildseite zeigt im Vordergrund eine perspektivische Darstellung des Erinnerungsortes Paulskirche, im Moment des Einzugs der Abgeordneten der verfassungsgebenden Nationalversammlung. Diese bestand aus gebildeten Bürgern und Akademikern. Entworfen wurde das Bild von Bodo Broschat aus Berlin.

So viel bringt die 2-Euro-Münze womöglich

Wer diese besondere Münze haben möchte, dürfte danach im eigenen Portemonnaie sicher vergeblich suchen. Denn sie ist als Gedenkmünze nicht einfach so im Umlauf. Allerdings wird man etwa auf Ebay fündig. Die Preise jedoch etwas übertrieben.

So will ein Inserent etwa knapp 10.000 Euro dafür haben. Bei bekannten Münzhäusern bekommt man das gute Stück allerdings noch für etwas mehr als den Nominalwert. Interessierte Sammler sollten also besser nicht bei Ebay zuschnappen, solange die Münzen noch woanders günstiger zu haben sind. Das könnte sich allerdings bald ändern, schließlich ist die Auflage hierbei deutlich geringer als bei herkömmlichen Geldstücken.

Und dann kommt wieder das Motto der freien Wirtschaft zum Tragen: Geringes Angebot plus große Nachfrage gleich hoher Preis.